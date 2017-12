Zwölf Tote bei Großbrand in New York

Zwölf Tote, darunter ein Baby: New York wird von einem der verheerendsten Wohnungsbrände seit Jahrzehnten erschüttert. In der Nacht kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen – und rückte mit einem Großangebot an.

Foto: AMR ALFIKY / REUTERS