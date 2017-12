Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus - Elf Verletzte

Bremerhaven Die Feuerwehr hat in Bremerhaven fünf Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet, darunter drei Kinder. Elf Menschen wurden wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht, ob auch die Kinder darunter waren, blieb zunächst unklar, wie die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Weitere Bewohner hatten sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst befreit.

Nach Sprecherangaben geriet im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses aus ungeklärter Ursache ein kleiner Raum in Brand. Von der Rauchentwicklung waren auch die Bewohner eines Nachbarhauses betroffen: Dicke Rauchschwaden breiteten sich in beiden Treppenhäusern aus. Nach Abschluss der Löscharbeiten waren beide Häuser unbewohnbar. dpa