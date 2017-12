Passagierschiff rammt Brückenpfeiler in Duisburg – 27 Verletzte

Schwere Havarie am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages auf dem Rhein in Duisburg: Ein Passagierschiff ist gegen 20.45 Uhr mit einem Brückenpfeiler der Autobahn 42 kollidiert und auf Grund gelaufen sowie in Schieflage geraten. Der Bug wurde heftig beschädigt. An Bord des Flusskreuzfahrtschiffs...