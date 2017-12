Reisebus prallt bei Rostock gegen Baum - Drei Verletzte

Rostock Beim Unfall eines Reisebusses sind am Abend auf der Autobahn 19 bei Rostock der Fahrer und zwei Fahrgäste verletzt worden. 20 weitere Reisende blieben unverletzt. Der Busfahrer war im Fahrzeug eingeklemmt und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Bus war nach Polizeiangaben aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, eine Böschung hinuntergefahren und in einem Wald gegen einen Baum geprallt. Die Autobahn zwischen Malchow und Linstow war gesperrt. Die unverletzten Reisenden sollten ihre Fahrt mit einem anderen Bus fortsetzen.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder