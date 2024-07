Wolfsburg. 66 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst eilten am Samstag nach Mörse. Dort brannte ein Pkw in einer Privatgarage.

In der Wolfsburger Siedlung Große Kley hat am Samstag eine Garage gebrannt. Die Ortsfeuerwehr Mörse und der Löschzug der Berufsfeuerwehr Wolfsburg rückten gegen Mittag in den Altmarkring aus. Dort war ein Auto in der Tiefgarage eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Die Gründe dafür sind noch unklar.

Die Feuerwehr wurde um 11.39 Uhr von der Leitstelle alarmiert. Auch ein Fahrzeug des Rettungsdienstes und die Polizei eilten nach Mörse. In der Tiefgarage gab es eine starke Rauchentwicklung. Der Eigentümer hatte sich eine Rauchvergiftung zugezogen und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Rettungskräfte brachten den Mann anschließend ins Klinikum Wolfsburg.

Auto brennt in Tiefgarage – Mörser erleidet Rauchvergiftung

Da die Tiefgarage mit einem weiteren Gebäude verbunden ist, gingen die Einsatzkräfte der Feuerwehr von zwei Seiten gegen das Feuer vor: Im Abschnitt 1 bekämpften sie den Brand über die Zufahrt der Tiefgarage. Ihre Kollegen im zweiten Abschnitt rückten über den angrenzenden Abstellraum in die Tiefgarage vor. Insgesamt waren fünf Trupps unter Atemschutz im Einsatz.

Wie der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr, Jürgen Koch, berichtet, stellten in der Garage gelagerte Farben und Lacke sowie Gasflaschen die Löschkräfte vor besondere Herausforderungen. „Hier konnte durch das rechtzeitige Eingreifen der Feuerwehr Schlimmeres verhindert werden“, so Koch.

In der Garage waren auch Gasflaschen gelagert

Durch die starke Rauchentwicklung wurde auch das angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr setzte Überdruckbelüftungsgeräte ein, um dieses sowie die Garage während des Einsatzes rauchfrei zu bekommen. Unter anderem, weil mehr Atemschutzgeräteträger gebraucht wurden, rief der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr um 12.11 Uhr einen weiteren Löschzug hinzu: Nun fuhren auch die Ortsfeuerwehr Ehmen und die Drehleiter aus Fallersleben nach Mörse. Die Hygienekomponente der Feuerwehr Wolfsburg, ein weiterer Rettungswagen und ein Notarzt kamen ebenfalls in den Altmarkring.

Der Einsatz dauerte etwa drei Stunden. Was zu dem Feuer geführt habe, bleibe zunächst unklar, bilanziert Koch am Samstagabend. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

red