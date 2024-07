Wolfsburg. Sonne, Musik, Kinderschminken: Das Sommerfest im Fallersleber Schlosspark beschert Besuchern einen relaxten Start in die Werksferien.

Ob Kinder, Fußballfans oder Feierwütige: Havanna-Inhaber Ousema Abdelli und Eventmanager Marcel Bommer haben bei der Organisation ihres ersten Sommerfestes im Schlosspark von Fallersleben an so ziemlich alle Gruppen gedacht. Am Freitag startete das Programm mit Musik der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre, bevor das EM-Viertelfinale live übertragen wurde. Ein guter Start in die Werksferien ...

Am Samstag begann das Programm ganz entspannt mit Aktionen für Kinder. Angesichts von Hüpfburg, Kinder-Schminken und Tattoos hatte Langeweile keine Chance, und sogar die Sonne kam dazu. In unserer Foto-Galerie finden Sie die schönsten Bilder vom Familienfest am Schloss.

