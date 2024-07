Wolfsburg. Große Enttäuschung für Wolfsburgs Fußballfans: Deutschland ist im EM-Viertelfinale ausgeschieden. Public Viewing gibt es trotzdem noch.

Rappelvoll war es am Freitag wieder beim Public Viewing im Allerpark. Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann und Fußballerinnen des VfL Wolfsburg kamen zur Eis-Arena, um Deutschland gegen Spanien spielen zu sehen.

Mit dem Sieg hat‘s nicht geklappt. Doch die Wolfsburger Sportsbar B‘moovd zog nach dem Aus der deutschen Elf im EM-Viertelfinale ein positives Zwischenfazit zu ihrem Public Viewing. „Natürlich sind wir alle sehr enttäuscht über das dramatische Ausscheiden der DFB-Elf“, erklärte Inhaber Frank Röhrdanz. Aber: „Für das B`moovd und speziell für unseren im Mai eröffneten Biergarten war die EM schon jetzt ein voller Erfolg.“

Deutschland ist raus – Public Viewing zur EM geht in Wolfsburg weiter

Rund 20.000 Besucher sind nach Angaben der Röhrdanz-Gruppe bislang zu den Übertragungen der EM-Spiele im Allerpark gekommen. Absolutes Highlight seien natürlich immer die Spiele der deutschen Mannschaft gewesen, bei denen bis zu 1000 Menschen und mehr den Platz vor der Eis-Arena füllten. So ein Menschenauflauf will erst einmal gemanagt werden: Das B‘moovd habe vor der großen organisatorischen Herausforderung gestanden, die Sicherheit für alle Fans und Service für die Gäste zu gewährleisten, berichtet das Unternehmen.

Frank Röhrdanz bedankte sich am Samstag in einer Pressemitteilung bei der Stadtverwaltung für eine tolle Zusammenarbeit. „Wir waren von Beginn an in ständigem Austausch mit der Stadt Wolfsburg und allen zuständigen Behörden. Bei jedem Großereignis der vergangenen Wochen hatten wir Sicherheitspersonal und Sanitäter vor Ort. Es gab keinerlei Zwischenfälle oder Ausschreitungen.“

Der OB und VfL-Spielerinnen kamen zum Viertelfinal-Gucken in den Allerpark

Die weiteren Spiele der Europameisterschaft will das B´moovd wie gewohnt im Biergarten und bei schlechtem Wetter auf den rund 50 Screens im Innenbereich übertragen. In diversen anderen Wolfsburger Kneipen, Bars und Restaurants kann man ebenfalls weiterhin EM-Spiele gucken.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im B‘moovd findet am Montag, 8. Juli, ab 14 Uhr außerdem noch einmal eine EM-Sticker-Tauschbörse für Kinder mit einem Gewinnspiel statt. Parallel dazu beginnt in der Sportsbar der Bau eines neuen Veranstaltungsortes. Im ersten Stock entsteht die Sportsalm. Sie wird von Röhrdanz als exklusive Eventlocation mit echtem Wiesn-Feeling für bis zu 120 Personen angekündigt. Die Eröffnung ist, pünktlich zum Oktoberfest, für Ende September geplant.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red