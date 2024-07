Wolfsburg. Die Autobahnbrücke über Mittellandkanal und Bahnstrecke ist ein akuter Sanierungsfall. Stehen Abriss und Neubau plötzlich auf der Kippe?

Droht der Wolfsburger Betonkrebs-Brücke das gleiche Schicksal wie vielen anderen Autobahnbrücken in Deutschland, für deren Sanierung kein Geld da ist? Bei der Ampel-Regierung in Berlin laufen die Haushaltsberatungen für 2025 auf Hochtouren, es gibt ein Hauen und Stechen um den harten Sparkurs. Dazu gehört auch das Ringen um Finanzmittel für dringend notwendige Brückensanierungen auf Deutschlands Autobahnen. Eines dieser Projekte, die ab 2025 realisiert werden sollen, ist die marode Autobahnbrücke zwischen Fallersleben und Sandkamp.

Schon seit mehreren Jahren ist klar: Die Brücke Wo2 der A 39, die den Mittellandkanal und die Bahnstrecke überspannt, ist ein akuter Sanierungsfall. Als das Brückenbauwerk vor wenigen Jahren eigentlich nur saniert werden sollte, um dann wieder für etliche Jahre Ruhe zu haben, stellte sich bei den Arbeiten der damals noch zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr heraus, dass die Überführung mit einer Sanierung nicht zu retten ist. Also: Abriss und Neubau, am besten so bald wie möglich.

Wolfsburger Autobahnbrücke ist akuter Sanierungsfall

Erst im Frühjahr hatte die inzwischen für die Brücke verantwortlliche Niederlassung Nordwest der Autobahn GmbH des Bundes weitere Details zu dem Brückenbau-Projekt bekanntgegeben. Vorbereitende Arbeiten sollten demnach sogar schon im Herbst 2024 anlaufen, bevor es ab 2025 richtig zur Sache geht.

Doch dann das: Kürzlich war das die ganze Zeit als „In Planung“ gelistete Großbauprojekt von der Internetseite der Autobahn GmbH verschwunden – und ist es noch immer! Ist das Bauvorhaben vorerst gestrichen und bis auf Weiteres verschoben? Die Befürchtung ist nicht ganz abwegig: Denn seit einigen Wochen wird in Berlin verschärft um den Bundeshaushalt 2025 gerungen. Ein zentrales Thema: der Etat für Brückensanierungen auf den Autobahnen überall in der Republik.

Autobahn GmbH braucht mehr Geld für Brückenmodernisierungsprogramm

Bereits Anfang April hatte die Autobahn GmbH darauf hingewiesen, dass die Sanierung maroder Autobahnbrücken ohne zusätzliche Gelder in Milliardenhöhe in Gefahr geriete. Ein Sprecher der bundeseigenen Gesellschaft bezifferte den großen zusätzlichen Finanzierungsbedarf laut dpa für die Jahre 2025 bis 2028 auf rund 5,5 Milliarden Euro. Ein wesentlicher Kostentreiber sei das Brückenmodernisierungsprogramm.

Nach Angaben der Autobahn-Gesellschaft wurden 55 Prozent aller Brückenbauwerke in Deutschland vor 1985 errichtet. Mehr als 4000 von 28.000 Autobahnbrücken deutschlandweit gelten als sanierungsbedürftig; künftig sollen davon 400 pro Jahr saniert werden. Extreme Negativ-Beispiele, was im schlimmsten Fall droht, wenn Überführungen nicht mehr ausreichend tragfähig sind, sind die inzwischen gesprengte Autobahnbrücke Rahmede auf der A 45, der so genannten Sauerlandlinie, und die Leverkusener Rheinbrücke der A 1 als Teil des Kölner Autobahnrings, die jahrelang für den Schwerlastverkehr gesperrt war.

Auch in Wolfsburg schon Einschränkungen auf Autobahnüberführungen

Doch auch in Wolfsburg gibt es bereits Einschränkungen auf Autobahnbrücken: Auf der abrissreifen Wo2 können Fahrzeuge, die von der Heinrich-Nordhoff-Straße in Fahrtrichtung Norden auffahren, nicht direkt auf eine der beiden Geradeaus-Spuren einfädeln, sondern werden zunächst über eine gesonderte Auffahrspur geführt. Und der so genannte Überflieger am Mörser Knoten, der den Verkehr von der Braunschweiger Straße auf die A 39 in Richtung Süden führt, muss wegen der nachlassenden Tragfähigkeit langsamer befahren werden; LKW müssen dort zudem versetzt und mit Abstand voneinander fahren.

Das Bundesverkehrsministerium plant bisher, die Mittel für den Autobahnbau im kommenden Jahr um 20 Prozent zu kürzen. Statt 6,29 Milliarden Euro soll die Autobahn GmbH nur noch 4,99 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Auch für 2026 und 2027 sollen die Investitionen um je rund eine Milliarde Euro gekürzt werden und 2028 noch einmal um 378 Millionen Euro.

„Die Autobahn GmbH hat bekanntlich einen erhöhten Finanzbedarf, vor allem für das dringend notwendige Brückenmodernisierungsprogramm.“ Autobahn GmbH des Bundes,

Für Brücke zwischen Fallersleben und Sandkamp ist noch nichts entschieden

Im Juni schalteten sich mehrere Verbände in die Diskussion ein. So sagte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, der Deutschen Presse-Agentur, Deutschland steuere auf ein massives Problem in der Straßen- und Brückeninfrastruktur zu. „Mit den geplanten Kürzungen im Etat der Autobahn GmbH von rund 20 Prozent müssten deutschlandweit über 100 Baumaßnahmen, darunter äußerst wichtige Brückenbauwerke, auf unbestimmte Zeit verschoben werden.“ Und: „Wir gehen sogar davon aus, dass es faktisch zu keinen neuen Ausschreibungen von Brücken- oder Erhaltungsprojekten mehr kommen könnte und teilweise Verträge kostspielig gekündigt werden müssen.“

Entschieden ist in puncto Haushalt aber noch nichts. Ob die Wolfsburger Autobahnbrücke im Falle von Kürzungen tatsächlich auf der Streich- oder Schiebeliste landen sollte, ist somit auch noch nicht absehbar. Klar ist aber schon: Die bisher veranschlagten 35 Millionen Euro Gesamtkosten werden auf keinen Fall ausreichen. „Die Autobahn GmbH hat bekanntlich einen erhöhten Finanzbedarf, vor allem für das dringend notwendige Brückenmodernisierungsprogramm“, teilte die Autobahn-Gesellschaft auf Anfrage mit. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir angesichts der laufenden Haushaltsberatungen keine weitere Auskunft geben können.“

Für das Fehlen des Projekts auf der Internetseite gibt es jedenfalls eine ganz simple Erklärung: Ein Sprecher der Autobahn GmbH wies darauf hin, dass die Homepage neu gestaltet wurde. Er erklärte, dass im Zuge dessen noch nicht alle Bereiche der Website wieder komplett seien. Dazu gehöre auch das Brückenbauprojekt Wo2.

