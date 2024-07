Wolfsburg. Rund 8000 Tickets haben die Veranstalter des KP-One schon verkauft. Hier gibt‘s alle Infos rund um das erste Festival in Neindorf.

Der Countdown für das KP-One Festival in Wolfsburg-Neindorf läuft. Ab Freitag, 5. Juli, stehen in der Kieskuhle am Almker Totenweg Acts wie Mickie Krause, Asphalt Anton und „Gestört aber Geil“ auf der Bühne. Hier finden Sie Infos zu den wichtigsten Fragen.

Wann startet das KP-One Festival in Neindorf?

Das zweitägige KP-One Festival beginnt am Freitag, 5. Juli. Am ersten Tag gehört die Bühne den DJs. Das Programm startet um 16.30 Uhr mit 2elements. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Am Samstag geht es um 15.30 Uhr los, Einlass ist ab 14 Uhr.

Wer spielt beim KP-One Festival?

Für das KP-One Festival sind House- und Electronic-DJs, Ballermann-Stars und Schlagersänger gebucht. Bei der Electronic Club Night am Freitag wollen HBz, „Gestört aber Geil“, OBS, „The Disco Boys“, Stereoact und 2elements die Massen unterhalten. Am Samstag, 6. Juli, geht das Musikprogramm beim Malle-Alarm mit Mickie Krause, Ikke Hüftgold, DJ Robin, Micha von der Rampe, Kreisligalegende, Malin Brown, Buddy Ogün, Asphalt Anton und Felix Harrer weiter. DJ Chris Mega macht die Moderation.

Wie sieht der Zeitplan auf dem KP-One Festival aus?

Das Festival-Programm am Freitag

16.30 Uhr 2elements

17.30 Uhr Stereoact

18.30 Uhr OBS

19.45 Uhr The Disco Boys

20.45 Uhr Gestört aber Geil

22 Uhr HBz

Das Festival-Programm am Samstag

15.30 Uhr Asphalt Anton

16.30 Uhr Mickie Krause

17.30 Uhr Buddy Ogün

18.25 Uhr Malin Brown

19.20 Uhr Micha von der Rampe

20.20 Uhr Kreisligalegende

21.20 Uhr DJ Robin

22.10 Uhr Ikke Hüftgold

23 Uhr Felix Harrer

Gibt es noch Tickets für das KP-One Festival? Wie sind die Ticketpreise?

Tickets können vor und während des Festivals ausschließlich online auf kp-one.de/tickets gekauft werden. Tagestickets kosten 59 Euro. Für 99 Euro gibt es ein Kombi-Ticket für beide Festivaltage. Es gibt keine Abendkasse.

Was ist bei der Anreise zum KP-One Festival zu beachten?

Von links: Olli Fütterer, Jan Müller und Sven Bähre stellen das KP-One Festival zusammen mit Andreas Antonczyk auf die Beine. Sie kommen alle aus Neindorf und dem Nachbardorf Almke. © regios24 | Sebastian Priebe

Nach Neindorf – und nachts wieder weg – kommt man am besten mit dem Auto. Von der A2-Abfahrt 59 (Königslutter) ist man in fünf Minuten am Almker Totenweg. Wer von Norden her über die A 39 kommt, nimmt am besten die Abfahrt 26 (Wolfsburg-Mörse). Neben dem Festival-Gelände wurde ein Feld zu einem großen Parkplatz umfunktioniert. Das Parken kostet 5 Euro, ein Einweiser nimmt die Gebühr entgegen.

Wie bezahlt man auf dem KP-One Festival?

Die Getränkestände und Essensbuden akzeptieren kein Bargeld. Bezahlt wird mit einem Chip im Festivalarmband. Das Guthaben muss vorher aufgeladen werden. Das geht direkt auf dem Festivalgelände an Automaten oder über den Online-Ticketshop.

Was darf nicht mit aufs Festivalgelände mitgenommen werden?

Taschen, die größer sind als DIN A4, müssen draußen bleiben. Genauso wie Messer und andere Waffen, Stühle, Essen und Flaschen.

Wo gibt‘s auf dem KP-One Festival Essen und Getränke?

Links und rechts der Bühne findet der Ausschank von Bier, Cola, Wasser und anderen Getränken statt. Neben den Theken stehen Cocktailstände. Außerdem finden Besucher eine Kaffeebar und eine Foodmeile auf dem Festivalgelände in der Kieskuhle.

