Wolfsburg. Nach dem Werksurlaub stehen weitere Schließtage, aber auch Zusatzschichten auf dem Programm. Um diese Linien geht es.

VW startet in Wolfsburg nach dem Werksurlaub mit weiteren Streichtagen in das zweite Halbjahr. Betroffen sind zwei Montagelinien im Stammwerk.

An drei Freitagen wird nicht gearbeitet

Nach Angaben des Unternehmens ist schon jetzt klar, dass Teile für die Golffertigung fehlen werden. Deshalb gibt es drei zusätzliche Streichtage an den Linien 2 und 3. Am 9., 16. und 23. August - es handelt sich jeweils um Freitage - wird nicht gearbeitet.

An der Montagelinie 4 (Tiguan und Touran) finden hingegen zwecks Wagenfertigstellung weitere Extraschichten an Samstagen im August und September statt. Es handelt sich um Samstag-Frühschichten am 17., 24. und 31. August sowie um Sonntag-Nachtschichten 11., 18. und 25. August sowie am 1. September.

Mehr wichtige Nachrichten zu Volkswagen lesen:

Täglich wissen, was bei Volkswagen passiert: