Das Land Niedersachsen hat dem Wolfsburger Haushalt für das laufende Jahr zugestimmt. Er soll nun am 10. Juli in Kraft treten.

„Die Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport am 20. Juni uneingeschränkt genehmigt“, berichtet die Stadt Wolfsburg in einer Pressemitteilung. Oberbürgermeister Dennis Weilmann äußert sich darin zufrieden: „Die schnelle Genehmigung des Landes zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn dieser kein leichter sein wird. Die zukunftsträchtigen Investitionen sind ein positives Signal für den Standort Wolfsburg, zeitgleich müssen wir unsere Konsolidierungsbemühungen weiterführen, um Wolfsburg weiter so frei und richtungsweisend gestalten zu können.“

Haushalt 2024 ist genehmigt – Wolfsburg kann investieren

Der Rat der Stadt Wolfsburg hatte den Haushalt im März mit einer Mehrheit aus SPD, CDU und PUG beschlossen. 641 Millionen Euro kann die Kommune laut Haushaltsplan in diesem Jahr ausgeben. Die erwarteten Einnahmen von rund 560 Millionen Euro werden die Ausgaben bei weitem nicht decken. Die größten Aufwendungen hat die Kommune im Sozialbereich. Sie belaufen sich auf 99 Millionen Euro, gefolgt von den Ausgaben des Geschäftsbereichs Jugend, der 61 Millionen Euro braucht.

Weilmann erklärte anlässlich der Genehmigung durch das Innenministerium, diese sei sehr wichtig, um notwendige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit Wolfsburgs tätigen zu können. Das größte Investitionsprojekt 2024 ist die neue Feuerwache an der Dieselstraße. 18 Millionen Euro sollen dafür in diesem Jahr abfließen. Für die Wolfsburger Schulen sind 16 Millionen Euro eingeplant. 15 Millionen Euro stehen für den Glasfaserausbau bereit.

Stadt Wolfsburg sucht Wege zur Haushaltskonsolidierung

„Die derzeitige finanzielle Gesamtsituation der Stadt Wolfsburg gebietet es dringend, weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen“, betont Kämmerer Andreas Bauer. Mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 strebe die Stadt Wolfsburg an, den Ergebnishaushalt nachhaltig zu konsolidieren. Der Rahmen dafür ist gesteckt: Der Rat hat im Juni unter anderem beschlossen, den Zuschussbedarf 2025 um mindestens fünf Millionen Euro und 2026 um weitere fünf Millionen Euro zu senken.

Der Haushaltsplan und seine Anlagen liegen bis Dienstag, 9. Juli, im Geschäftsbereich Finanzen der Stadt Wolfsburg, Rathaus A, Zimmer 611, aus. Zur Einsichtnahme sollte vorab ein Termin vereinbart werden.

