Wolfsburg. In Königslutter sollen sie in der Nacht zu Dienstag einen Pkw-Aufbruch verübt haben. Im Heinenkamp erwischten die Beamten das Quartett.

In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei im Wolfsburger Heinenkamp vier Männer im Alter von 20, 22, 23 und 29 Jahren nach einem Pkw-Aufbruch in Königslutter vorläufig festgenommen. Um kurz nach Mitternacht bemerkte eine Zeugin, wie vier unbekannte Personen dabei waren, einen auf einem Parkplatz in der Lindenstraße geparkten Firmen-Transporter aufzubrechen und Gegenstände herauszuholen. Die Zeugin verständigte umgehend die Polizei und beschrieb die unbekannten Täter. Als die Täter die Zeugin bemerkten, flüchteten sie in einem silberfarbenen Touran in Richtung Braunschweiger Straße, berichtet die Polizei.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Braunschweig konnte das mit sehr hoher Geschwindigkeit flüchtende Fahrzeug an der Anschlussstelle Scheppau auf der A39 ermitteln. Der Touran fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter über die A39 in Richtung Salzwedel und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Flechtorf in Richtung Heinenkamp. Dort legte eine Streifenbesatzung vorschriftsmäßig einen Stopstick aus. Das flüchtende Fahrzeug überfuhr diesen, woraufhin sich die Fahrt verlangsamte und der Pkw angehalten werden konnte.

Polizei entdeckt bei Ermittlungen weiteres Diebesgut

Der Touran war mit vier Männern besetzt. Drei der Männer kommen aus Bremen, ein anderer hat seinen Wohnsitz in Osteuropa. Bei ersten Ermittlungen konnten die Polizisten Diebesgut auffinden, welches der Tat in Königslutter zugeordnet werden konnte. Die Insassen wurden vorläufig festgenommen.

Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Ermittler weitere hochwertige Werkzeuge, die offenbar aus anderen Taten stammen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Tatverdächtigen entlassen.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red