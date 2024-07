Wolfsburg. Freitag und Samstag ist es im Wolfsburger Stadtteil Westhagen zu zwei Bränden gekommen. Kinder rufen die Polizei.

In Westhagen ist es am Wochenende zu zwei Bränden gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach beobachteten zwei Kinder am Freitagabend, gegen 20 Uhr, wie drei Jugendliche unter einer Parkbank in der Weimarer Straße Papier anzündeten. Als die Jugendlichen bemerkten, dass die Kinder die Polizei informierten, versuchten sie das Feuer zu löschen und flohen anschließend in Richtung Hallesche Straße.

Laut Polizei waren die Jugendlichen vermutlich zwischen 11 und 13 Jahre alt. Sie trugen T-Shirts, kurze Hosen und schwarze Umhängetaschen. In der Pressemitteilung loben die Beamten die Kinder, „die nicht wegschauten, sondern sofort richtig reagiert und die Polizei gerufen haben.“

Abfallbehälter brennen in Westhagen nieder

Ebenfalls in Westhagen, diesmal in der Cottbuser Straße, ist es am frühen Samstagmorgen zum Brand zweier Müllcontainer gekommen. Die Feuerwehr wurde informiert und löschte das Feuer, konnte jedoch nicht verhindern, dass die Behälter vollständig niederbrannten und eine weitere Mülltonne sowie einen Baum beschädigt wurden. Hinweise auf einen Täter gibt es laut Polizei nicht. Ermittler gehen nicht davon aus, dass die beiden Brände zusammenhängen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen, die in beiden Fällen Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

