Wolfsburg. Bunt, musikalisch, kulturell und fröhlich geht es beim Familienfest des Ortsrats Stadtmitte in Wolfsburg zu. Was der Organisator sagt.

„Auch in diesem Jahr war es ein voller Erfolg“, bilanzierte Ortsbürgermeister Erich Schubert nach dem 3. Familienfest des Ortsrats Wolfsburg-Stadtmitte am Samstag im Biergarten des Hallenbads – Kultur am Schachtweg. „Ein buntes Programm mit Musik, Tanz, Kultur und vielen Info-Ständen zog viele Wolfsburger Familien mit ihren Kindern an.“

Unter den Institutionen, die sich an dem Programm beteiligten, waren das Tanzende Theater Wolfsburg mit seiner Gesangsgruppe, der VfL Wolfsburg e. V. mit seiner Jazz-und-Modern-Dance-Gruppe Twirly, der TV Jahn Wolfsburg mit einem Orientierungslauf für Kinder, die Tanzgruppe MRIAvonJT, die ukrainische Sängerin Anella Sharun mit der Tanzgruppe Street Options Family, die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte mit einem Einsatzfahrzeug, die Polizei Wolfsburg mit einem Infostand, die Trostinsel des Hospiz Wolfsburg mit einem Infostand, der Tunesische Verein für Kultur und Jugend Wolfsburg, die Neuland und die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH mit ihren Hüpfburgen, VW-Immobilien mit einer Torwand und die Martin-Luther-Kita mit Kinderschminken.

Kulinarische Köstlichkeiten boten die internationalen Kulturvereine aus Wolfsburg während des Familienfests an ihren Ständen an. © FMN | Privat

Wolfsburger Kulturvereine verwöhnen die Gäste mit Leckereien

Auch das Deutsche Rote Kreuz Wolfsburg Mitte war vertreten mit der Kleiderkammer, mit Blutspenden sowie mit einem Glücksrad mit tollen Gewinnen. Für das leibliche Wohl sorgten unter anderem Spezialitäten-Stände von Kulturvereinen aus Italien, Spanien, Tunesien, Mexiko und Südamerika.

