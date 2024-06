Wolfsburg. Am Sonntag, 30. Juni, sollte an Wolfsburgs Allersee der Familien- und Bewegungstag steigen. Der fällt aus. Was der Veranstalter sagt.

Auf diese Outdoor-Veranstaltung hatten sich sicher schon viele Wolfsburger gefreut. Am Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 17 Uhr sollte am Westufer des Allersees der Familien- und Bewegungstag steigen. Etwa 20 Vereine und Gruppen hatten zum Mitmachen eingeladen und wollten Show-Einlagen präsentieren. Doch einen Tag vorher kam die Absage der Veranstalter Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) sowie Stadtsportbund. Hauptgrund: die schlechte Wetterprognose.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufgrund „der Wetterprognosen für morgen, einiger Absagen und da die Sicherheit aller im Vordergrund steht, müssen wir den Familien- und Bewegungstag leider absagen“, teilte Frank Hitzschke, Leiter Bereich Citymanagement bei der Wolfsburger Wirtschaft, am Samstagnachmittag in einer Pressemitteilung mit. Die zweite schlechte Nachricht schob er in diesem Schreiben gleich hinterher. „Wegen der Termindichte wird es in diesem Jahr vermutlich keinen neuen Termin geben, aber wir werden im kommenden Jahr einen neuen Versuch starten“, hieß es weiter.

Ersatzlos gestrichen für 2024 also. Die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte zum Zeitpunkt der Absage durchgehend Regen (in der Spitze 2 Liter pro Stunde und Quadratmeter) für den Veranstaltungszeitraum voraus. Keine Top-Voraussetzungen für eine Freiluftveranstaltung. Allerdings wies die WMG auch darauf hin, dass es „einige Absagen“ gegeben habe. Ursprünglich hatten folgende Vereine und Gruppen ihre Teilnahme zugesagt: Aero-Club Wolfsburg, Dance Academy FreeZone, DLRG Ortsgruppe Wolfsburg, Joymondo Spielmodul, LSG Fallersleben, MTV Vorsfelde, Only Ladies Wolfsburg, Parkrun, SSV Kästorf-Warmenau, SSV Neuhaus, Trois Akademie T-Tanzstück, TV Jahn Wolfsburg, VfB Fallersleben, VfL Wolfsburg, Wolfsburger Bowling Verein, Wolfsburger Kanu-Club und Wolfsburger Ruderclub.

red