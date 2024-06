Wolfsburg. Die Insassen stiegen aus, hoben die Schranke an und fuhren weiter. Außerdem: Einbruch in Vorsfelder Sozialstation.

Ein unbekannter Autofahrer ist am Freitag, den 10. Mai, gegen 15 Uhr gegen eine geschlossene Bahnschranke in der Stellfelder Straße im Wolfsburger Ortsteil Sandkamp gefahren. Über anderthalb Monate später bittet die Polizei zu diesem Vorfall nun um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der Fahrer von der Tappenbecker Landstraße in die Stellfelder Straße ein und stieß aus unbekannten Gründen mit der Schranke zusammen, eher er sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwei Insassen seien ausgestiegen und hätten den Schrankenarm nach oben gedrückt, bevor sie wieder in das Auto stiegen und in Richtung Sandkamp davonfuhren. An der Bahnschranke entstand erheblicher Sachschaden. Laut bisherigen Zeugenangaben handelt es sich bei dem Auto um einen hellblauen Fiat. Da zu dem Zeitpunkt mehrere weitere Fahrzeuge vor dem Bahnübergang gestanden haben, hoffen die Ermittler, dass sich Zeugen melden, die konkreter Angaben zu dem Pkw und den Insassen machen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fallersleben unter der Telefonnummer (05362) 947410.

Einbruch in Sozialstation in Wolfsburg-Vorsfelde

Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in die Sozialstation in der Neuhäuser Straße in Vorsfelde ein. Ob sie dabei Diebesgut erlangten, ist noch unklar.

Eine Mitarbeiterin stellte am Donnerstagmorgen zu Beginn ihrer Arbeit fest, dass mehrere Schränke in den Büroräumen der Sozialstation geöffnet waren. Bei näherem Blick war erkennbar, dass sich Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschafft hatten.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter der Telefonnummer (05363) 809700 zu melden.

red