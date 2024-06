In der Backstube am Reislinger Markt arbeitet Karsten Wohlgemuth von Sonntagabend bis Freitagabend jede Nacht neun Stunden lang. Der Wolfsburger und seine Frau Sandra haben sich jetzt dazu entschieden, den kleinen Familienbetrieb im Herbst an die Kette Cadera abzugeben. © regios24 | Darius Simka