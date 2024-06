Wolfsburg. Entlaufene Hunde halten in diesen Tagen Besitzer und Behörden in Atem. Tipps, was Wolfsburger in solchen Fällen tun und lassen sollten.

Gleich mehrere Fälle entlaufener Hunde in Wolfsburg halten Besitzer, Behörden und Tierheim in diesen Tagen auf Trab. Zwei am Donnerstag bei Neuhaus ausgebüxte Schäferhund-Mischlinge sind mittlerweile zurück bei ihren erleichterten Haltern. Ebenso eine Schäferhündin und ein American Bully XL, die am Freitag durch Detmerode spaziert waren. Aber in einem Fall wird noch ein Hund in Detmerode vermisst – und zwar schon seit Dienstag. In den sozialen Netzwerken bittet die Besitzerin verzweifelt um Hilfe bei der Suche nach ihrem Chayu. Sogar eine Suchkette mit vielen Helfern fand am Donnerstagabend im Stadtforst allerdings erfolglos statt. Doch was tun, wenn einem das Haustier fortläuft oder man entlaufene Tiere draußen entdeckt? Tipps dazu geben auf Anfrage unserer Zeitung die Wolfsburger Polizei und das Tierheim in Sülfeld.

Rückblick: Am frühen Donnerstagmorgen waren Polizeibeamte in Neuhaus im Einsatz. Von dort kam die Meldung, dass zwei Hunde nahe der Sandkrugstraße frei herumlaufen. „Unsere Kollegen“, berichtet Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch, „haben die Tiere dann in der Burgallee beziehungsweise in der Seerosenstraße einfangen können.“ Anschließend riefen die Beamten die Berufsfeuerwehr, die mit ihrem Tierrettungswagen die beiden Hunde ins Tierheim nach Sülfeld brachten. Dort kam es dann zur glücklichen Wiedervereinigung zwischen dem flüchtigen Duo und seinem Besitzer.

Findeltiere landen schon mal langfristig bei der Wolfsburger Polizei

Für die Polizei sind solche Einsätze schöne Regelmäßigkeit. Die nächstgelegene Polizeidienststelle zu informieren, wenn einem das Haustier abhandengekommen ist oder man ein entlaufenes entdeckt habe, sei schon ein richtiger Schritt. Erst recht, wenn die Tiere eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellen. Gegebenfalls schalte die Polizei dann die Feuerwehr ein, die dann mit ihrem Tierrettungswagen ausrückt. Gefundene Tiere kommen auch schon mal mit auf die Wache, um sie mit Wasser oder Futter aufzupäppeln, meistens jedoch würden sie ins Tierheim gebracht. Dort könne dann auch bei gechippten Tieren der Chip ausgelesen werden. „Manchmal“, berichtet die Polizeisprecherin, „werden die Findlinge auch von jemandem im Kollegenkreis ,adoptiert‘, wenn der Besitzer nicht gefunden werden kann. Ich bin selbst vor sechs Jahren auf die Weise zu meiner Katze Lotta gekommen.“

Mit diesem Plakat sucht eine Hundebesitzerin aus Detmerode verzweifelt nach ihrem entlaufenen Hund Chayu. © FMN | Privat

Die meisten Fund-Haustiere landen jedoch im Tierheim in Sülfeld. Wer seines vermisst, für den sollte das die erste Anlaufstelle sein. Auf der Homepage (www.tierheimwolfsburg.de) findet man unter den Rubriken „Tier gefunden“ und „Tier vermisst“ Fotos und Infos zu Ausreißern. Telefonisch (0 53 62 5 10 63) und per E-Mail (tierheim@wbg-wob.de) sind die Mitarbeiter zu erreichen. Möglich, dass schon eine Sichtungsmeldung eingegangen oder das Tier gar gefunden ist.

Das rät eine Tierpflegerin aus dem Tierheim Wolfsburg

Caroline Schlieker ist Tierpflegerin dort. Sie hat schon reichlich Fälle, wie den der beiden ausgebüxten Schäferhunde erlebt. Ihr wichtigster Rat: Wer einen entlaufenen Hund entdeckt, sollte vorsichtig sein, wenn er versucht, das Tier zu sichern. „Wer zufällig eine Leine dabei hat, kann probieren, ob sich der Hund anleinen lässt. Wenn das Tier einem folgt, kann man auch versuchen, es im eigenen Garten zu sichern, indem man einfach die Pforte schließt.“ Anschließend könne Tierheim, Polizei oder Feuerwehr angerufen werden. Bei verletzten Tieren gelte das von vornherein. Vom Transport im eigenen Auto rät Schlieker in beiden Fällen aus Sicherheitsgründen dringend ab.

Nähert sich ein Tier nicht von allein, solle man es auf keinen Fall treiben. Das führe nur dazu, dass es weiter weg flüchte und die Suche erschwert werde. Problematischer als bei Hunden ist es bei Katzen zu erkennen, ob ein Tier entlaufen oder ein Freigänger ist. Für Letztere gibt es in Wolfsburg übrigens die Pflicht zur Kastration und Kennzeichnung.

Facebook-Gruppe informiert über entlaufene Tiere in Wolfsburg und der Region

Schlieker rät, Haustiere wie Hunde und Katzen grundsätzlich chippen zu lassen. Das erleichtere beim Auffinden die Erkennung und Rückführung. Voraussetzung dafür sei es aber, die Tiere auch einem der großen Haustier-Register zu melden. Das bekannteste ist Tasso (www.tasso.net) der Tierschutzorganisation Tasso. Nach Unternehmensangaben ist es das Haustier-Zentralregister Deutschlands und das größte in Europa. Aber es gibt zum Beispiel auch Findefix (www.findefix.com) des deutschen Tierschutzbundes. Sobald das Tierheim Wolfsburg Chips von aufgelesenen Tieren ausgelesen hat, meldet es den Fund den Haustier-Registern, um den Besitzer ausfindig zu machen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darüber hinaus könne es helfen, Aufrufe mit Fotos der entlaufenen Tiere in Social Media zu posten. Schlieker verweist in dem Zusammenhang auf die Facebook-Gruppe „Vermisste/Zugelaufene Tiere Wolfsburg Gifhorn Braunschweig Helmstedt“, die mehr als 7000 Mitglieder umfasst. Aber auch das klassische Suchzettelaufhängen in der Nachbarschaft kann zum Erfolg führen.

Hier suchen Wolfsburger Findeltiere ein neues Zuhause

Aufgegriffene Tiere, deren Besitzer nicht ermittelt werden können, bleiben im Tierheim. Das wird nach ausreichender Wartezeit versuchen, die Tiere in liebevolle Hände weiterzuvermitteln. Unter der Rubrik „Tiervermittlung“ finden sich auf der Tierheim-Homepage entsprechende Kandidaten. Aber manchmal kommt es gar nicht so weit, wenn Wolfsburgs tierliebe Polizisten bereits ihr Findeltier ins Herz geschlossen und bei sich aufgenommen haben.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: