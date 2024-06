Wolfsburg. Sperrung hier, Umleitung dort. Das Netz begegnet den Ferien-Baustellen auf Wolfsburger Straßen mit Verständnis, Ärger und Galgenhumor.

Die Autofahrer in Wolfsburg sind baustellenerprobt. Schon in den vergangenen Jahren fanden in den Sommerferien auf großen Straßen Bauarbeiten statt. Dieses Mal kommen die Sperrungen für einen Teil der Netzgemeinde aber zu geballt.

„Also, wo man hinfährt, nur noch Baustellen. Man muss Stunden vorher los, damit man pünktlich zum Termin kommt“, klagt eine Bromerin, die in Wolfsburg arbeitet, auf Facebook unter einem Post zur Erneuerung der B 188 in Vorsfelde. Einem anderen User wird es ebenfalls etwas viel: „Berliner Brücke ist auch zu von Wolfsburg Richtung Vorsfelde“, klagt er. „Baustellen müssen sein. Aber mal wieder ohne Sinn und Verstand und extreme Umwege dadurch.“

Geballte Umleitungen über Reislinger Straße nerven Wolfsburger

Besonders viele Wolfsburger scheint zu ärgern, dass die Reislinger Straße seit Montag Umleitungsstrecke für gleich zwei Baustellen ist: die auf der Nordsteimker Straße und die am St.-Annen-Knoten. „Mehrere Baustellen auf einmal, und dann alles über eine Straße umleiten. Sehr schlau!“, kritisiert ein Facebook-User. Anwohner klagen, dass sie aus den Seitenstraßen schlecht auf die Reislinger Straße kommen. Einer Instagram-Userin tun angesichts des zusätzlichen Verkehrs und des damit verbundenen Lärms sowohl die Bewohner des Hellwinkels als auch die Reislinger leid. „Ein Abwarten der VW-Betriebsferien wäre sinnvoll gewesen“, findet sie.

Das Wort „Katastrophe“ fällt hier und da. Einige wünschen sich angesichts weiter Umwege, einfach die Luftlinie nehmen zu können. „Morgens ist es katastrophal, zur Arbeit zu kommen. Am besten, man holt sich einen Hubschrauber“, schreibt eine Frau auf Instagram.

Auch interessant

Verkehr in Wolfsburg Ferienbaustellen: Wolfsburger Nadelöhr ist dicht Von Stephanie Giesecke

Facebook-User schlägt Baustellen-Doku aus Wolfsburg vor

Lachende und zustimmende Emojis erntet ein Facebook-User, der den Wolfsburger Baustellen-Reigen schon filmreif findet: „Wolfsburg sollte seine eigene Baustellen-Doku bekommen bei DMAX oder so“, schlägt er vor. „Stoff hat die Stadt ja genug für mehrerere Staffeln.“

Doch es gibt auch viel Verständnis. So bekommt ein Facebook-User viele Likes für einen Kommentar, in dem er Folgendes zu bedenken gibt: „Es sind Sommerferien, wann wenn nicht jetzt, sollen diese Arbeiten passieren? Morgen wird wieder gemeckert, dass die Straßen kaputt sind. Und wenn die repariert werden, ist es auch wieder falsch.“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der St.-Annen-Knoten soll am 12. Juli wieder freigegeben werden. Drei Tage später starten dann Bauarbeiten auf der Heinrich-Nordhoff-Straße und der Heinrich-Heine-Straße. Dort stehen Deckensanierungen an.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: