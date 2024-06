Wolfsburg. Peter Maffay will mit dem Volkswagen-Geld Kindern helfen, die es nicht einfach hatten. Was der Rockstar zu der Unterstützung sagt.

Bereits seit 2011 unterstützen Volkswagen und die deutsche Handelsorganisation die Peter-Maffay-Stiftung mit der Aktion „Helfen Sie uns helfen“. Mit jedem Verkauf von Verbandskästen, Warndreiecken und Warnwesten spendeten die Volkswagen-Partnerbetriebe nach eigenen Angaben je Produkt 50 Cent für die Stiftung. Die symbolische Scheckübergabe für die in den Jahren 2021, 2022 und 2023 gesammelte Summe fand nun bei Peter Maffays Farewell-Konzert in Hannover statt.

Seit dem Start der Kooperation zwischen Volkswagen und der Stiftung des deutschen Sängers, Komponisten und Produzenten im Jahr 2011 konnte durch die Aktion „Helfen Sie uns helfen“ eine Spendensumme von insgesamt zirka 3,5 Millionen Euro erzielt werden, heißt es in der Mitteilung von Volkswagen.

VW-Partnerbetriebe beteiligen sich an der Spende

Stephan Kollenbach, Leiter Geschäftsentwicklung und Vertriebsorganisation Volkswagen Deutschland, erklärte: „Unser herzlicher Dank gilt natürlich den Kundinnen und Kunden, die mit dem Kauf der Produkte nicht nur ihre eigene Sicherheit im Blick haben, sondern auch wichtige Unterstützung für die von der Peter-Maffay-Stiftung betreuten Kinder leisten. Möglich wurde dies erst durch die Volkswagen-Partnerbetriebe, die mit ihrem Engagement und den Spenden Jahr für Jahr ihre gesellschaftliche Verantwortung für die Schwächsten unter uns unter Beweis stellen.“

Christoph Haumann, Sprecher der Servicepartnervertreter des Volkswagen- und Audi-Partnerverbandes, ergänzte: „Die Unterstützung von Hilfsprojekten ist uns seit Jahren ein Anliegen. Gerade Kindern in Not möchten wir helfen. Unser Scheck soll die Not der Schwächsten in der Gesellschaft lindern und helfen, dass auch die Kleinsten ihr Leben wieder genießen können.“

Peter Maffay dankt Volkswagen für die Unterstützung

Die Peter-Maffay-Stiftung setzt sich seit 2000 für traumatisierte und benachteiligte Kinder in Not ein. Sie eröffnet Schutzräume für Kinder inmitten der Natur: mit Häusern in Spanien, Rumänien und Deutschland, ihren Kooperationspartnern in Österreich und dem Segelschiff Sir Robert. Dort lernen die Kinder zusammen mit Therapeuten, das Leben wieder richtig zu genießen, heißt es in der Mitteilung.

Peter Maffay selbst sagte: „Mein Dank gilt Volkswagen, seiner Partnerorganisation und natürlich allen Kundinnen und Kunden. Einmal mehr ist eine stolze Summe durch den Verkauf der Aktionsartikel erreicht worden.“ Neben dem Spendenerfolg gab es aber auch noch weitere Gründe zum Feiern: Passend zu Maffays 55. Bühnenjubiläum startete die „We love Rock’n’Roll“-Tour.

