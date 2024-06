Wolfsburg. Die Volkswagen-Tochter Group Services präsentiert in Wolfsburg die gesamte Aufgabenpalette. Ein Projekt hat seit 2021 Priorität.

Leistungsschau im Forum Autovision: Die Volkswagen Group Services veranstaltete in ihrem Hauptsitz an der Major-Hirst-Straße in Wolfsburg ihre erste Hausmesse überhaupt. Mehr als 20 Jahre nach ihrer Gründung standen an drei Tagen die Türen für Kunden, Geschäftspartner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offen.

An insgesamt 22 Ständen im Innen- und Außenbereich konnten sich die Gäste einen umfassenden Überblick zu den entsprechenden Themen aus den vier „Group Services“-Geschäftsbereichen Technik, Logistik, Business Operation Services und Kaufmännische Dienstleistungen verschaffen. Das Event bot Einblicke in verschiedenste innovative Dienstleistungen und präsentierte Technologien der neuesten Generation anhand von interaktiven Exponaten und Fahrzeugen aus dem Konzern.

Gegründet wurde Volkswagen Group Services im April 2001

Hartmut Rickel, Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Group Services, brachte anlässlich der Eröffnung der Hausmesse den Anspruch der konzerneigenen Gesellschaft auf den Punkt: „Unser Unternehmen unterstützt den Volkswagen-Konzern sowohl als strategischer Partner als auch bei der flexiblen und schnellen Umsetzung von Projekten. Viele dieser zukunftsweisenden Dienstleistungen zeigen, dass wir am Puls der Zeit agieren und innovative Ideen entwickeln.“

Hartmut Rickel, Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Group Services, eröffnete das „Open House“. © Volkswagen Group Services | Privat

Die Gründung der heutigen Volkswagen Group Services war im April 2001 erfolgt – als Autovision GmbH. Damals, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, noch ausdrücklich als Maßnahme, die Beschäftigung in der Region zu steigern sowie deren gesamte Attraktivität zu erhöhen. Nach der strategischen und strukturellen Neuausrichtung in den Jahren 2014 bis 2018 wurde die 100-prozentige Tochtergesellschaft des Volkswagen-Konzerns in Volkswagen Group Services umbenannt.

Volkswagen Group Services mischt auch im Themenfeld Elektromobilität mit

Ab 2021 richteten sich die Group Services erneut neu aus, um insbesondere die Transformation zur Elektromobilität aktiv mitzugestalten und die ambitionierten Ziele des Konzerns voranzutreiben. Zum 1. April wurde die Führungsriege der Geschäftsführung durch Hartmut Rickel und Hagen Repke durch Alexandra Baum-Ceisig (vorher Financial Services) komplettiert.

„Viele dieser zukunftsweisenden Dienstleistungen zeigen, dass wir am Puls der Zeit agieren und innovative Ideen entwickeln.“ Hartmut Rickel,

Mit einem breiten Spektrum an Automotive-Dienstleistungen unterstützen die Group Services das Kerngeschäft von VW sowie weiterer (insgesamt rund 90 Prozent) der Marken und Gesellschaften in der VW-Group entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dazu werden die vier Geschäftsbereiche noch einmal in insgesamt 24 verschiedene Geschäftsfelder wie unter anderem Automobilumschlag, Customer Care Services, Consulting, Demontage und Nacharbeit, Event und Gastronomie, IT-Projekt- und Servicemanagement, Logistikplanung &und Industrial Engineering, Personal (Administration Services) sowie Produktions- und Automatisierungstechnik unterteilt.

13.400 Beschäftigte sind für die Volkswagen Group Services tätig

An den zwölf deutschen und acht internationalen Standorten arbeiten aktuell rund 13.400 Beschäftigte. Die deutschen und internationalen Konzern-internen Kunden werden zumeist per Werks- oder Dienstleistungsvertrag unterstützt. Neue Dienstleistungen werden größtenteils gemeinsam sowie kundenspezifisch entwickelt und individuell gestaltet.

Am Stand der Technischen Entwicklung der Volkswagen Group Services standen Batteriesysteme im Mittelpunkt: André Leis, Hartmut Rickel, Stefan Tägtmeyer und Jens Gieseke (von links). © Volkswagen Group Services | Privat

Das reicht vom online-basierten Vertrieb von Fahrzeugfolierungen im Geschäftsfeld Sonderfahrzeugbau, einem mobilen „Real-Driving-Emission“-Testlabor in einem umgebauten Crafter, der als mobile Werkstatt für Emissionsmessungen im praktischen Fahrbetrieb dient, bis zur hauseigenen Technischen Entwicklung, deren Team von rund 200 Mitarbeitern seit mittlerweile acht Jahren auf dem Gebiet der Batteriesystementwicklung für VW im Einsatz ist.

Gesellschaft aus Emden präsentiert in Wolfsburg den Seehafenumschlag

Der Geschäftsbereich Logistik zeigte an seinem Stand, wie digital die Logistikdienstleistungen schon heute sind: Interessierte Gäste konnten hier einen virtuellen Ausflug in die Werkshallen machen und sich mithilfe moderner Scan-Software und VR-Brillen durch die Produktion bewegen. Der Geschäftsbereich nutzt diese Technik, um die örtlichen Gegebenheiten in der Produktion festzuhalten sowie bei der Planung seiner Logistikdienstleistungen.

Mobiles RDE-Labor der Volkswagen Group Services: Das Team zeigte den Gästen des Open House, wie sogenannte „Real Driving Emissions“-Tests durchgeführt werden. © Volkswagen Group Services | Privat

Darüber hinaus präsentierten Mitarbeiter der EVAG Verkehrs- und Automotive Gesellschaft aus Emden, einer Tochter der Volkswagen Group Services, das Logistikportfolio mit Seehafenumschlag. Damit sei nun wirklich nahezu alles aus der Konzernwelt – von Personaldienstleistungen, über Apps, Batteriesystemen sowie Fahrzeugen bis hin zu einem Modell der riesigen Autotransporter für die Meere dieser Welt – beim „Open House“ der Volkswagen Group Services vertreten gewesen.

