Wolfsburg. Der Stadtrat hat die Benutzungsordnung für das Schloss Wolfsburg geändert. Diese Hochzeitstermine gibt es für 2025.

Heiraten in einem märchenhaften Schloss, gefolgt von einem Sektumtrunk im blühenden Barockgarten – dies ist in Kürze möglich, teilt die Stadtverwaltung mit. Grundlage ist die neue Benutzungs- und Entgeltordnung für das Schloss Wolfsburg, der der Rat der Stadt in seiner letzten Sitzung zugestimmt hat. Sie tritt zum 1. Juli in Kraft. Privatpersonen steht damit die Möglichkeit offen, den Gewölbekeller, den Jagdsaal, die Bürgerwerkstatt oder den Barockgarten für eine freie Trauung und/oder einen Sektumtrunk nach einer Trauung anzumieten.

Nicht alle Räume im Schloss Wolfsburg können genutzt werden

„Viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger träumen von einer unvergesslichen Hochzeit in besonderem Ambiente. Wir freuen uns sehr, dass wir dies nun dank der neuen Benutzungs- und Entgeltordnung ermöglichen können“, erklärt laut Mitteilung Andreas Meyer, Geschäftsbereichsleiter Kultur. „Uns haben in der Vergangenheit zahlreiche Anfragen für Feierlichkeiten in und um Schloss Wolfsburg erreicht. Die maßgebliche Änderung der neuen Benutzungs- und Entgeltordnung ist deshalb die Öffnung des Schlosses für erweiterte Nutzungen und zur Belebung des historischen Ortes. Diese behutsame Öffnung steht im Einklang mit dem repräsentativen Charakter von Schloss Wolfsburg“, ergänzt Katrin Kahl, Leiterin der Geschäftsstelle Kultur.

Hochzeitstermine Die Trautermine für 2025 des Standesamtes werden ab dem 28. Juni auf der Website der Stadt Wolfsburg veröffentlicht, teilt die Stadt mit. Im Online-Traukalender lassen sich dann die Termine bis zu neun Monate im Voraus reservieren. Es bestehe die Möglichkeit, gezielt nach einem bestimmten Wunschtermin zu suchen und sich die hierfür verfügbaren Trauorte anzeigen zu lassen. Als besonderes Datum gilt der 25. Februar 2025 (25.02.2025), ein Dienstag. Hier werden Trauungen unter anderem auch im Schloss Wolfsburg angeboten. Der Valentinstag fällt im kommenden Jahr auf einen Freitag und ist unter anderem im Terminangebot des Schlosses in Fallersleben.

Für alle in der Benutzungs- und Entgeltordnung aufgelisteten Räume und Außenflächen sind die Nutzungen entgeltpflichtig. Alle anderen Flächen sind weiterhin entgeltfrei, wie beispielsweise im Bereich der Freitreppe. Die Repräsentationsetage mit Gartensaal, Kaminzimmer und Gerichtslaube bleibt weiterhin vorrangig repräsentativen Veranstaltungen der Stadt vorbehalten. Die gesamte Benutzungs- und Entgeltordnung für Schloss Wolfsburg findet sich auf www.wolfsburg.de/vermietung-kultur.

red