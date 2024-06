Stuttgart/Wolfsburg. Die Idee der Volkswagen-Tochter ist bestechend: Aus der Silhouette des 911ers ist eine Event-Location in China entstanden.

Als Publikumsmagnet glänzte die überdimensionale 911-Silhoutte im letzten Jahr auf der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) Mobility in München – nun feiert die Skulptur ihren ersten internationalen Auftritt beim Aranya Theatre Festival an Ostküste Chinas.

Ob als Foto-Hintergrund für Selfies oder einfach als beeindruckendes Modell im XXL-Format: Die riesige Silhouette des 911, die sich im Herbst vergangenen Jahres über die Veranstaltungsfläche auf dem Wittelsbacherplatz spannte, hatte sich in den ersten Tagen der IAA Mobility als Publikumsmagnet erwiesen. Die wiederverwendbare Dachkonstruktion ist eine Hommage an die Sportwagen-Ikone: Denn 2023 wurde der 60. Jahrestag der Premiere des 911er gefeiert. Statt „Fahren in seiner schönsten Form“ – das Leitmotiv von Porsche seit 60 Jahren – hieß es am Wittelsbacherplatz „Feiern in seiner schönsten Form“. Auf rund 1.000 Quadratmetern hatte Porsche eine Familienfest-Atmosphäre geschaffen. Nun wurde der Hingucker namens Character Space nach China exportiert.

Eine riesige Skulptur am Strand

Auf der Münchener Automobilausstellung feierte der begehbare 911er von Porsche seine Premiere. © Wolfsburger Nachrichten | EYECATCHME. Photography/Porsche AG

Am 20. Juni startete das Aranya Theatre Festival. Am Eröffnungsabend warf die riesige 911-Skulptur ihren Schatten auf den Strand von Aranya und markierte den Beginn einer elftägigen Reise im Zeichen der Kunst. Mit einer Theateraufführung, einer Drohnenshow und musikalischen Darbietungen wurde ein Erlebnis für alle Zuschauer geschaffen. In diesem Jahr haben Porsche und das Aranya Theater Festival ihre Zusammenarbeit umfassend ausgebaut. „Der Kern des Porsche-Charakters liegt in der Einhaltung und Vererbung reiner Sportwagen-DNA sowie in der Interpretation und dem Verständnis von modernem, sportlichem Luxus“, sagt Michael Kirsch, Präsident und CEO von Porsche China. „Das Aranya Theater Festival bietet Porsche eine Bühne, um künstlerische Integration und räumliche Innovation zu präsentieren. Diese Partnerschaft ist eine weitere Möglichkeit für Porsche, jüngere Generationen zu erreichen und den aktuellen Zeitgeist zu treffen.“

Vom 26. bis 27. Juni findet im Rahmen des Festivals ein Markt am Meer statt, bei dem Porsche den Besuchern ein vielfältiges Angebot an künstlerischen Erlebnissen und Einkaufsmöglichkeiten bietet.