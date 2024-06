Wolfsburg. Der Mann stellte sich am Hugo-Bork-Platz schützend vor seine Begleitung. Dann schlägt ihm der unbekannte Täter mit der Faust ins Gesicht.

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend gegen 21 Uhr am Hugo-Bork-Platz einen 32-jährigen Mann aus Hildesheim mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn verletzt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei Wolfsburg hielt sich der Hildesheimer mit einem Freund und einer 25-jährigen Bekannten unter dem Glasdach auf, als ihnen zwei Frauen und ein Mann entgegenkamen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 25-Jährige kannte die Frauen offenbar und wollte zu ihnen gehen, als der unbekannte Mann die 25-Jährige anschrie. Der 32-Jährige stellte sich schützend vor die Frau und bekam daraufhin unvermittelt einen Schlag mit der Faust ins Gesicht. Der Unbekannte entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens. Der Hildesheimer trug leichte Verletzungen davon und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden.

Zeugen, die sich am Samstagabend in der Fußgängerzone aufgehalten und die Tat beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer (05361) 46460 bei der Polizei in Wolfsburg melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red