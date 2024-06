Wolfsburg. Die IG Metall wird bei ihrem Sommerfest am Samstag gleich zwei Achtelfinals zeigen: das Spiel der Italiener und den Kick der Deutschen.

Zum Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft findet in Wolfsburg das bisher größte Public-Viewing-Angebot statt, das es während des aktuellen Turniers bislang in Niedersachsen gegeben hat. Die IG Metall plant für ihr Sommerfest am kommenden Samstag mit bis zu 12.000 Fans, die sich gleich zwei Übertragungen anschauen können: zum einen den Kick zwischen der Schweiz und Italien um 18 Uhr, zum anderen das Deutschland-Spiel um 21 Uhr. Das IG-Metall-Sommerfest findet auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins in der Nordstadtstraße statt. Beide Spiele werden auf einer 36 Quadratmeter großen LED-Leinwand gezeigt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Das Sommerfest beginnt bereits um 14 Uhr mit vielen Angeboten für Kinder und zahlreichen Speise- und Getränkeständen. Auf dem Gelände herrscht die ganze Zeit über Glasflaschenverbot, ab 17 Uhr finden Taschenkontrollen statt. Wegen des zu erwartenden großen Andrangs macht die IG Metall darauf aufmerksam, dass die Nordstadtstraße gesperrt ist und empfiehlt, den ÖPNV zu nutzen. An der Haltestelle „Alt Wolfsburg“ halten die Buslinien 201 und 202, die mehrmals pro Stunde in etwa zehn Minuten vom Hauptbahnhof bis zum Veranstaltungsort fahren.

Musik-Act Zoe Wees soll zwischen beiden Begegnungen auftreten

Wer unbedingt mit dem Auto kommen möchte, kann die Parkplätze P3 und P4 im Allerpark nutzen oder den Volkswagen-Parkplatz Tor Ost. Am Veranstaltungsgelände gibt es keine Parkplätze.

Dieses Public Viewing könnte das bisher größte EM-Rudelguck-Angebot in Niedersachsen werden. Die Marke von 10.000 Zuschauern wurde bislang noch nicht übertroffen. Bisheriger Spitzenreiter war das Angebot auf dem Waterlooplatz in Hannover für zuletzt 7500 Menschen. In Braunschweig ist der Applaus-Garten mit maximal 2000 Zuschauern der Ort, an dem die meisten Fußballfans gleichzeitig die Begegnungen gucken können.

Zwischen den Spielen soll es einen weiteren Höhepunkt geben: Zoe Wees wird auftreten und etwa eine Stunde ihre Hits singen. Doch was passiert, wenn die Italien-Partie in die Verlängerung geht? „Dazu laufen gerade die Gespräche“, erklärt IG-Metall-Sprecher Steffen Schmidt. „Es wird auf jeden Fall ein sehr aufregender Tag.“

