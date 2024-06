Wolfsburg. Drei Vorschläge gab es für eine Neubebauung des Nordkopfes. Ein Expertengremium möchte das Beste aus zwei Entwürfen zusammenführen.

Harry Potter brach an Gleis 9¾ mit dem Zug zum Zauberinternat Hogwarts auf. Und mit dem Entwurf 1 ½ könnte die Zukunft des Wolfsburger Nordkopfes beginnen.

Ein Expertengremium hat nämlich jetzt dazu geraten, keine der drei vom Büro Henning Larsen Architects vorgeschlagenen Bebauungsvarianten in Reinform umzusetzen. Es empfiehlt dem Rat zwar, auf Basis der Variante 2 zu planen. Dabei sollen aber auch wichtige Elemente aus Variante 1 einfließen.

Neuer Nordkopf: Stadt Wolfsburg will auf Basis von Variante 2 planen

Zur Erinnerung: Variante 2, die „Drehscheibe“, sieht den ZOB künftig schräg gegenüber vom Phaeno vor. Die Designer Outlets Wolfsburg (DOW) könnten – wie vom Rat gewünscht – in Richtung Innenstadt erweitert werden. Und an der Bahnhofspassage würde so gebaut, dass diese direkte Verbindung zwischen Porschestraße und Hauptbahnhof in Zukunft verschwindet.

Variante 1, der „Bogenschlag“, zeichnet sich dadurch aus, dass der Freiraum rund um das Phaeno ein grüner Ort werden soll. Statt des ursprünglich vom Büro Henning Larsen vorgeschlagenen Landschaftsparks ist mittlerweile eher von grünen Inseln die Rede. Der Platz zwischen DOW und Phaeno würde autofrei. Der ZOB läge, wie schon vor Jahren angedacht, westlich des Hauptbahnhofs.

Auch Elemente der Variante 1 sollen in die Nordkopf-Planung einfließen

Die Variante 3 mit einem ZOB zwischen Phaeno und DOW hat das Expertengremium ausgeschlossen. Die beiden ZOB-Standorte, die noch im Rennen sind, sollen jetzt auf ihre Machbarkeit überprüft werden.

„Der Nordkopf sollte Wolfsburgs Visitenkarte im Wettbewerb mit anderen attraktiven Standorten werden und Strahlkraft auf die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und solche, die es noch werden wollen, entfalten. Deshalb müssen wir uns jetzt die Zeit nehmen, die es für eine richtig gute Stadtentwicklung braucht“, erklärte Oberbürgermeister Dennis Weilmann am Montag nach der Entscheidung.

Wolfsburger ZOB kommt an den Hauptbahnhof oder ans Phaeno

Bei der Weiterentwicklung des städtebaulichen Entwurfes soll das Votum der Bürger und Bürgerinnen ebenso einfließen wie Rückmeldungen aus Politik, Verwaltung und Handel, von Anliegern sowie Verkehrs-, Landschafts- und Stadtplanern und Wirtschafts- und Handelsexperten. Die Wünsche nach mehr Grün und einer verbesserten Anbindung der Designer Outlets Wolfsburg an die Innenstadt würden auf jeden Fall berücksichtigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Wolfsburg.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Rat, der vor einem Jahr die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen hatte, wird sich nach der politischen Sommerpause mit dem städtebaulichen Entwurf befassen. Danach könnte die Stadtverwaltung dann auch die Investorensuche intensivieren.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

skn