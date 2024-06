Wolfsburg. Vor dem Südkopfcenter finden Bekannte den schwerverletzten Mann. Nun will die Polizei herausfinden, wie es zu den Verletzungen kam.

Am Montagabend ist ein 38-jähriger Wohnungsloser schwer verletzt auf einer Parkbank vor dem Südkopfcenter in Wolfsburg gefunden worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach fanden Bekannte ihn gegen 22.50 Uhr auf der Bank in der Porschestraße und informierten den Notruf.

38-Jähriger in Wolfsburg lebensgefährlich verletzt - Polizei wird eingeschaltet

Bei der Behandlung im Krankenhaus stellte sich heraus, dass die Verletzungen mit großer Wahrscheinlichkeit durch Fremdeinwirkung entstanden waren. Daraufhin wurde die Polizei informiert.

Diese ermittelt nun. Der 38-Jährige ist nicht vernehmungsfähig. Daher gibt es bisher keine Hinweise oder Aussagen dazu, wie es zu den Verletzungen gekommen ist.

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden

red