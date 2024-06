Wolfsburg. Die Einbrecher kamen am Freitagabend im Stadtteil Hellwinkel durch eine Terrassentür. Sie stahlen Schmuck und eine Handtasche.

Unbekannte Täter sind am späten Freitagabend in ein Reihenhaus im Amselweg im Wolfsburger Stadtteil Hellwinkel eingebrochen. Sie stahlen Polizei-Angaben zufolge Modeschmuck und eine Handtasche.

Die Eigentümer des Hauses waren am Freitagabend unterwegs und stellten bei ihrer Rückkehr gegen 2 Uhr in der Nacht fest, dass sich Einbrecher gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu ihrem Haus verschafft hatten. Im Inneren wurden alle Räume nach sich lohnendem Diebesgut durchsucht. Die Einbrecher verließen das Haus mit der Beute in unbekannte Richtung.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein unbekannter Mann gegen 22.15 Uhr vor dem Haus gewesen sein, der eine Cap und eine Trainingsjacke trug. Ob dieser Mann etwas mit der Tat zu tun hat, ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, sollen sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

