Vorsfelde. Von Eiswiesen zum Strandparadies: Die Allercabana in Vorsfelde lockt mit Sand und Pavillons. Wann die Eröffnung gefeiert wird.

Die Schwäne ziehen ihre Kreise auf der Aller, Grau- und Silberreiher stehen im Schilf am Ufer, die Vögel zwitschern und über den Holzzaun huscht ein Eichhörnchen. „Unsere Allercabana ist die schönste und ruhigste Oase an der Aller“, finden Inhaber Daniel Timmas und seine Partnerin Tanja Strehmel, die hauptberuflich für das Marketing der Olympia-Apotheke zuständig ist.

„„Unsere Allercabana ist die schönste und ruhigste Oase an der Aller““ Daniel Timmas und Tanja Strehmel

So begann die Geschichte der Allercabana

Seit 20 Jahren ist das Gelände An der Aller 3 im Besitz der Familie Timmas. Das Wohnhaus, in dem das Paar lebt, war zuvor ein Eiskeller, in dem eine Brauerei Eisblöcke lagerte. „Im Winter waren die Wiesen hier immer überschwemmt und das Wasser gefror. Daraus wurden Eisblöcke geschlagen, eingelagert und im Sommer wurden die Vorsfelder Kneipen mit Eis beliefert, damit sie damit das Bier kühlen können“, erzählt der 52-Jährige, der als gelernter Modelltischler bei Volkswagen beschäftigt ist und einen Zeltverleih betreibt.

Wolfsburg bekommt eine neue Veranstaltungslocation. Die Allercabana in Vorsfelde wird am letzten Juni-Wochenende mit zwei Konzerten eröffnet. © Allercabana | Daniel Timmas

Auf dem Hof lagerte bis zum Allerfest 2022 so Allerlei: Bauschutt, Holzreste, Latten, Brennholz, Wurzelwerk. Eine kleine Ecke räumten die Zwei frei, zäunten sie ein, schütteten ein bisschen Sand auf und luden zum Feiern ein. Daniel Timmas: „Das kam so gut an, dass es nach einer Wiederholung schrie.“ Die Idee für die Allercabana war geboren. Schon im Jahr 2023 sicherte sich Timmas das Namensrecht.

In diesem Frühjahr dann packte das Duo ordentlich an: 22 Lkw-Ladungen Material mussten entsorgt werden. Dann wurde die „Beach-Area“ komplett ausgekoffert, mit Mineralgemisch aufgefüllt, mit einem Flies gegen Unkraut abgedeckt und mit 16 Tonnen feinstem Strandsand aufgefüllt. Im hinterm Teil wurden zwei Pagodenzelte mit einer Gesamtfläche von 50 Quadratmetern errichtet. Parallel zu dem kleinen geteerten Zufahrtsweg wurde eine 80 Quadratmeter große Holzterrasse errichtet, auf der nun zehn Holztische mit entsprechend 20 Bänken stehen. Fast die gesamte Holzfläche kann mit sogenannten Multi-Pavillons überdacht werden.

Das bietet die Allercabana ihren Besuchern

„Auf dem Gelände können maximal 400 Menschen sitzen und stehen, gemütlicher ist es allerdings mit 120, 130 Gästen“, meint Tanja Strehmel. Ihr Tipp: „Die kommenden warmen Sonnenstrahlen bei einem Aperol im Sand genießen oder in den Abendstunden bei einem Sundowner-Cocktail den Tag bei uns ausklingen lassen.“ Im Angebot auch Sarti-Spritz, Lillet und vegane hochwertige, fertig gemixte Cocktails.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur alleinigen Nutzung kann die Allercabana ab 40 Personen gemietet werden. Laute Musik darf nur bis zu gewissen Uhrzeiten abgespielt werden: „Das ist hier keine Dance-Party-Location, sondern eher was zum Chillen.“ Geöffnet und somit frei zugänglich ist die Cabana nur an bestimmten Wochenenden: 12./13. Juli; 23./24. August; 20./21. September und 11./12. Oktober, jeweils von 15 bis 23 Uhr. Dann wird auch ein Food-Truck Imbiss-Angebote offerieren.

Buchungen werden unter (0171) 8067057 oder per E-Mail an info@allercabana.de entgegengenommen.

Wann die Allercabana in Vorsfelde eröffnet

Die Eröffnung soll allerdings groß gefeiert werden. Am Freitag, 28. Juni, kommt ab 20 Uhr Andreas Weitersagen mit seiner Westernhagen-Show. Am Samstag, 29. Juni, tritt um 20 Uhr Victoria, Deutschlands meistgebuchtes Helene Fischer Double, auf. Für beide Events müssen Ticket auf der Homepage www.allercabana.de gebucht werden. Parkmöglichkeiten befinden sich am Drömlingstadion Vorsfelde.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: