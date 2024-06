Wolfsburg. Der 18-Jährige raste viel zu schnell durch die Innenstadt, missachtete Ampeln und touchierte einen Streifenwagen. So endete die Verfolgung.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, auf der Braunschweiger Straße in der Wolfsburger Innenstadt vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Laut einer Pressemitteilung der Polizei kam es nur durch Zufall zu keinem Unfall mit weiteren Verkehrsteilnehmern.

Der Motorradfahrer fiel einer Zivilstreife auf, nachdem er mit zu hoher Geschwindigkeit über den Dresdener Ring in Westhagen gefahren ist. Auf der Braunschweiger Straße versuchten die Beamten den jungen Mann zu kontrollieren. Er missachtete die Anhaltesignale und bog auf die Siemensstraße ein. Mit Blaulicht und Martinshorn verfolgte die Polizei den 18-jährigen. Im Verlauf der Verfolgungsfahrt fuhr der Motorradfahrer an drei Kreuzungen, ohne zu bremsen, über rote Ampeln. Nach Angaben der Polizei fuhr die Zivilstreife mit ausreichendem Abstand hinter dem Motorradfahrer her.

Auf der Landesstraße 653 in Richtung Danndorf setzte sich ein weiterer Streifenwagen vor den 18-Jährigen, um ihn anzuhalten. Er verlangsamte zunächst seine Geschwindigkeit, versuchte dann zu überholen und touchierte den Streifenwagen dabei am Heck. Es entstanden leichte Sachschäden am Motorrad und Streifenwagen.

Verfolgungsfahrt in Wolfsburg: 18-Jähriger springt während der Fahrt von seinem Motorrad

In Danndorf bog der Fahrer auf die Hauptstraße ab, wurde langsamer, sprang während der Fahrt von seinem Motorrad ab und flüchtete zu Fuß weiter. Nach Angaben der Polizei entdeckten ihn die Beamten kurz darauf in einem Gebüsch und brachten ihn mit Gewalt zu Boden. In Handfesseln wurde der 18-Jährige in die Dienststelle nach Wolfsburg gefahren. Die Polizei stellte daraufhin fest, dass der Mann keinen Führerschein für das erst wenige Tage alte und unversicherte Motorrad besitzt.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Nach Angaben der Polizei kamen keine weiteren Verkehrsteilnehmer zu Schaden. „Nach bisherigen Erkenntnissen wurden jedoch Verkehrsteilnehmer, insbesondere beim Überqueren der Kreuzungen und dem Reislinger Kreisel, durch die Fahrweise des 18-Jährigen gefährdet.“ heißt es abschließend in der Mitteilung.

