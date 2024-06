Wolfsburg. Das neue Event „Sommer.Sonne.Urlaub“ soll mit Musik und Angeboten in die Wolfsburger Fuzo locken. Was die Besucher erwartet.

Die Wolfsburger Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) veranstaltet am Freitag, 21. Juni, und Samstag, 22. Juni, auf dem Hugo-Bork-Platz in der Innenstadt das Event „Sommer.Sonne.Urlaub“. Laut einer Pressemitteilung des Veranstalters können sich Besucher auf sommerliche Spiele, Palmen und Cocktails freuen sowie auf ein Unterhaltungsprogramm. Highlight des Events soll das Konzert der Sängerin Annemarie Eilfeld am Samstagabend um 20 Uhr sein.

Eine Oase in der Wolfsburger Innenstadt

„Mit dem Format schaffen wir pünktlich zu Ferienbeginn eine kleine Oase mitten in der Fußgängerzone“, so Frank Hitzschke von der WMG. Auf dem Programm stehen Tretbootfahren, ein Kletterturm und weitere Spielmodule. Musikalisch begleitet wird das Event von DJs und Live-Musik. Los geht es am 21. Juni um 12 Uhr mit „DJ Silberfunk“, und ab 19 Uhr gibt es Live-Musik von Impuls-Live.

Am 22. Juni legt das DJ-Duo „tonArt“ von 11 bis 19.30 Uhr moderne Beats auf. Zwischendurch gibt es um 17 Uhr eine Luftakrobatik-Einlage von „Cheesy Heaven“. Neben herzhaften Speisen stehen süße Speisen wie Schmalzkuchen und Softdrinks zur Auswahl. Passend zum Thema Sommer wird es außerdem Cocktails und verschiedene Getränke am Black-Palm-Rum-Stand geben. Der Eintritt ist frei.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red