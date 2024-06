Wolfsburg. Mit einer Marketingkampagne werben die Wolfsburger für ihre Sondermodelle. Die Helden von „Ich - Einfach Unverbesserlich“ sind dabei.

Volkswagen setzt in einer globalen Marketingkampagne auf Models, Promis und Fußballstars - denkste. Die Kernmarkte vertraut auf den Bekanntheitsgrad kleiner gelber Animationsfiguren mit wahlweise ein oder zwei Augen und Schweißerbrillen auf den unförmigen Köpfen. Es sind die „Minions“ aus der 3D-Animationsserie „Ich - Einfach Unverbesserlich“, Teil 4.

Statt ihrem Film-Herrn Gru, einem geläuterten ehemaligen Superschurken, sind die Minions nun also im Auftrag von VW untrwegs. In Deutschland beispielsweise erscheinen die Figuren des neuen Films zusammen mit den Spielern der deutschen Nationalmannschaft in einer gemeinsamen Kampagne mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), um während der Europameisterschaft auf die neuen GOAL-Sondermodelle aufmerksam zu machen. Die Zusammenarbeit startet rechtzeitig zum Filmstart des vierten Teils der Animationsfilmreihe von Illumination „Ich – Einfach Unverbesserlich“ (Originaltitel: „Despicable Me“) am 3. Juli in den USA und am 11. Juli in den deutschen Kinos.

Susanne Franz will Marketing „mit Augenzwinkern“ betreiben

„Die Minions sind sympathisch und nahbar, so wie die Marke Volkswagen wahrgenommen werden möchte“, sagt Susanne Franz, Chief Marketing Officer von Volkswagen. „Ihr besonderer Humor passt daher gut zu unserem Ansatz, Marketing mit einem Augenzwinkern zu betreiben. Die kreative Kraft der Universal Studios, Illumination und Volkswagen hat das Potenzial für eine humorvolle, innovative sowie einprägsame Kampagne, mit der wir bei der Europameisterschaft gemeinsam für Aufmerksamkeit sorgen wollen.“

Wie die Minions mit den charakteristischen Schweißerbrillen zur Emotionalisierung von Volkswagen beitragen, unterscheidet sich dabei von Markt zu Markt. In Deutschland flankieren die Minions zusammen mit der Fußball-Nationalmannschaft der Männer die Marketingmaßnahmen zu den neuen Sondermodellen. Denn für ID.3, ID.4, ID.5, Polo, Taigo, T-Cross, T-Roc, T-Roc Cabriolet, Golf, Golf Variant, Touran und Tiguan gibt es aktuell ein exklusives Ausstattungspaket. Kundinnen und Kunden profitieren hier von einem Preisvorteil von bis zu 3.700 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung für ein vergleichbar ausgestattetes Modell. Zudem sind weitere Aktivitäten mit den Minions geplant: In Nordamerika ist die Kampagne bereits gestartet und bewirbt den Atlas. In Lateinamerika und in Mexiko wird der Fokus auf dem Modell Teramont liegen. Volkswagen Nutzfahrzeuge schließen sich ebenfalls der globalen Kooperation an.

Die Minions scheffeln Dollars ohne Ende

Nach dem Blockbuster „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“, der 2022 fast eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen weltweit eingespielt hat, kommt in wenigen Wochen der neue Film um den ehemaligen Superschurken Gru, seiner Familie und den Minions auf die große Leinwand. „Ich – Einfach Unverbesserlich“ gilt als größte und erfolgreichste Animationsserie der Welt. Über 500 Millionen Zuschauer rund um den Globus haben die Filme im Kino gesehen. Hinzu kommt eine wachsende Fangemeinde auf den Social-Media-Plattformen: Die Minions haben über 60 Millionen Follower auf allen Kanälen, allein auf Facebook sind es über 47 Millionen Fans.

Universal Pictures ist eine Abteilung der Universal Studios (www.universalstudios.com), die wiederum zu NBCUniversal gehören. NBCUniversal ist eines der weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsunternehmen und entwickelt, produziert und vermarktet Unterhaltung, Nachrichten und Informationen für ein globales Publikum. NBCUniversal ist eine Tochtergesellschaft der Comcast Corporation. Illumination, 2007 von Chris Meledandri gegründet, gehört zu den führenden Produzenten von Event-Animationsfilmen in der Unterhaltungsbranche.

Neben „Ich – Einfach Unverbesserlich“ – dem erfolgreichsten Animations-Franchise in der Geschichte des Kinos – sind darunter die rekordverdächtigen Filme „Der Super Mario Brs Film“, „Der Lorax“, „Der Grinch“, „Pets“ und „Sing“. Von Illumination stammen drei der Top-10-Animationsfilme aller Zeiten. Die ikonischen, beliebten Franchises von Illumination – mit unvergesslichen und individuellen Figuren, globaler Anziehungskraft und kultureller Relevanz – spielten zusammen weltweit mehr als 9 Milliarden US-Dollar ein. Illumination unterhält eine exklusive Finanzierungs- und Vertriebspartnerschaft mit Universal Pictures.

