Wolfsburg. Am Drömlingstadion sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in Büroräume eingestiegen. Sie nahmen Geld und einen Computer mit.

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Büroräume in der Straße Am Drömlingstadion im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde eingebrochen. Sie stahlen Bargeld und einen Computer, berichtet die Polizei.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Mittwochmorgen entdeckte eine Mitarbeiterin den Einbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam über den Haupteingang Zutritt zu dem Gebäude. Dort durchsuchten die Einbrecher verschiedene Räume nach sich lohnendem Diebesgut. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen 22 und 7.45 Uhr in Betracht.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, sollen sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter der Telefonnummer (05363) 809700 melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red