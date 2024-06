Wolfsburg. Deutschland hat am Mittwoch 2:0 gegen Ungarn gewonnen. In Wolfsburg haben viele in der gesamten Stadt das Spiel verfolgt. Die stärksten Bilder.

Hunderte sind in den Biergarten des Hallenbades gekommen. © regios24 | Sebastian Priebe

Gute Stimmung herrschte beim Spiel in Wolfsburg. © regios24 | Sebastian Priebe

Impression aus dem Hallenbad-Biergarten in Wolfsburg. © regios24 | Sebastian Priebe