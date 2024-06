Wolfsburg. Vor 50 Jahren hatte sich der Konzernbetriebsrat konstituiert. Bundesvorsitzende der IG Metall warnt vor „weiterem Zögern“.

Spitzenvertreter der Arbeitnehmervertretungen aus allen inländischen Marken und Gesellschaften des Volkswagen-Konzerns haben sich zur Betriebsräteversammlung in Wolfsburg getroffen. Einer der Höhepunkte: Die Erste Vorsitzende der IG Metall,Christiane Benner, hielt eine Rede zu Herausforderungen der Mitbestimmung in Zeiten der Transformation. Bei ihrem „Gipfeltreffen“ feierten die rund 500 Teilnehmenden außerdem ein besonderes Jubiläum: 50 Jahre Konzernbetriebsrat.

„Der Schlüssel ist Solidarität“

Am 17. Juni 1974 hatte sich in der damaligen „Volkswagenwerk AG“ erstmals ein Konzernbetriebsrat konstituiert. Der Vorsitzende damals: Siegfried Ehlers. Fast auf den Tag genau ein halbes Jahrhundert später sagte die Konzernbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo am Mittwoch anlässlich des Betriebsrätetreffens: „Inzwischen hat es längst Tradition, dass wir deutschlandweit in unseren Marken und Gesellschaften auf eine selbstbewusste Mitbestimmung blicken. Aber trotz viel Routine und Erfahrung müssen alle unsere Arbeitnehmervertretungen das Erreichte stets aufs Neue verteidigen und weiterentwickeln. Der Schlüssel dafür: unsere Vernetzung, Zusammenarbeit – und vor allem Solidarität. Wir lassen uns als Konzernbetriebsrat nicht auseinanderdividieren oder gegeneinander ausspielen. Das ist, neben dem starken gewerkschaftlichen Organisationsgrad unserer Belegschaften, der zentrale Erfolgsfaktor, um die Beschäftigungssicherung als gleichrangiges Unternehmensziel neben der Wirtschaftlichkeit aufrechtzuerhalten. Und pünktlich zum 50-Jahr-Jubiläum ist klar: Auf unseren Zusammenhalt im Konzernbetriebsrat kommt es gerade in schwierigen Zeiten an – das werden die kommenden Monate zeigen.“

Große Herausforderungen: Effizienzprogramm, Planungsrunde, Tarifverhandlungen

Die zweite Jahreshälfte hält für die Mitbestimmung im Volkswagen-Konzern gleich drei große Herausforderungen bereit: Neben den Effizienzprogrammen, die in allen Marken laufen, steht auch die nächste Planungsrunde für die künftigen konzernweiten Investitionen ins Haus und die Tarifrunden (Fläche und VW-Haustarif) gehen in die heiße Phase. Bei dem Betriebsrätetreffen versammelten sich insgesamt rund 500 Teilnehmende im Veranstaltungszentrum Hafen 1 nahe dem Mittellandkanal zwischen Autostadt und VW-Kraftwerk. Die Agenda hielt zunächst einen betriebsrats-internen Teil bereit, auf den nachmittags ein gemeinsamer Teil mit der Vorstandsseite folgte.

Konzern-Chef Oliver Blume und Rainer Seidl (Konzern-Controlling, stellvertretend für Dr. Arno Antlitz, Konzernvorstand Finanz und Operatives Geschäft) sowie Gunnar Kilian (Konzern-Vorstandsmitglied für Personal und Trucks) hielten Lageberichte aus ihren Ressorts. Zum Start der gemeinsamen Sitzung mit der Vorstandsseite sorgte das designierte Aufsichtsratsmitglied der Volkswagen AG, Christiane Benner, für einen Impulsvortrag.

Christiane Benner kritisiert Zickzackkurs und Mangel an Mut

Mit Blick auf Branche und Politik sagte die IG Metall-Vorsitzende anlässlich des Treffens: „Die gesamte deutsche Industrie ist in einer entscheidenden Phase des Wandels. Jetzt zählen Planungssicherheit und Investitionen. Ein Zickzackkurs oder Mangel an Mut zu Neuem bringt uns nicht nach vorn.“ Benner verwies auf den kürzlich vorgelegten 11-Punkte-Plan der IG Metall zur Industriepolitik: „Der zeigt, was jetzt zu tun ist. Nun gilt es, dies endlich anzugehen: den Hochlauf von E-Mobilität beschleunigen, Zukunft der Industrie sichern, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Bekenntnis zum Standort, Investitionen von Unternehmen und Staat, dafür muss die Schuldenbremse reformiert werden. Wir können uns gerade jetzt kein Zögern erlauben, Zögern kostet Jobs“.

red

Mehr wichtige Nachrichten zu Volkswagen lesen:

Täglich wissen, was bei Volkswagen passiert: