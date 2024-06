Wolfsburg. Vermutlich Jugendliche überfallen die Frau am Großen Schillerteich. Sie erleidet zwei Frakturen. Wolfsburgs Polizei sucht eine Joggerin.

Am Schillerteich in Wolfsburg haben Unbekannte am Pfingstmontag eine 75 Jahre alte Frau ausgeraubt und schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, unter anderem eine Joggerin.

Die Seniorin war am frühen Pfingstmontag gegen 8.30 Uhr am Großen Schillerteich unterwegs gewesen. Linksseitig ging sie in Richtung des Berliner Rings, um zu einer Bushaltestelle zu gelangen. Kurz vor der Unterführung in Richtung des Freibades wurde der Wolfsburgerin plötzlich von hinten ihre Umhängetasche von der Schulter gerissen. Dadurch kam die Frau zu Fall und blieb zunächst vor Schmerzen liegen.

Raub in Wolfsburg: Joggerin ist wichtige Zeugin

Eine bisher unbekannte Joggerin eilte der 75-Jährigen zu Hilfe und half ihr auf. Zudem konnte die Läuferin angeben, dass sie gesehen habe, wie zwei Jugendliche, die die Tat begangen hatten, weggerannt seien.

Die 75-Jährige setzte ihren Weg zunächst fort, da sie ihren Bus in den Urlaub nicht verpassen wollte. Auf dem Reiseweg wurden die Schmerzen jedoch immer schlimmer, sodass sich die 75-Jährige in ihrem Urlaubsort in Bayern in ein Krankenhaus begeben musste. Dort wurden zwei Oberarm-Frakturen mit zum Teil erheblichen Auswirkungen diagnostiziert. Aus dem Krankenhaus erstattete die Seniorin eine Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle.

Die Ermittler suchen nun die Joggerin, die der älteren Dame geholfen hat. Die Seniorin schätzt die Frau auf etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß. Zudem werden Zeugen gesucht, die zum Tatzeitpunkt am Großen Schillerteich waren, und eventuell Beobachtungen gemacht haben. Hinweise gehen an die Polizei in Wolfsburg, erreichbar unter der Telefonnummer (05361) 46460.

