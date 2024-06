Wolfsburg. Das Krankenhaus auf dem Klieversberg in Wolfsburg will die Terminbuchung vereinfachen. Wie das neue System funktioniert.

Anmeldung zur Schwerhörigen-Sprechstunde in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik oder zur Darmkrebs-Sprechstunde in der Allgemein- und Viszeralchirurgie: Patienten können ab sofort direkt über die Homepage des Wolfsburger Klinikums Sprechstundentermine in medizinischen Fachbereichen anfragen – mit ihrem Smartphone, Tablet oder Computer. Darüber informiert das Klinikum in einer Mitteilung.

Mit der Gefäßchirurgie, der Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie der Hals-Nasen-Ohren-Klink seien die ersten drei Abteilungen an das Portal gekoppelt. Schrittweise sollen die weiteren Kliniken angeschlossen werden. „Mit diesem neuen Angebot geht unser Klinikum bei der Digitalisierung einen wichtigen Schritt“, hebt Oberbürgermeister Dennis Weilmann hervor. „Die Online-Terminbuchung optimiert den Service für unsere Patienten. Sie können rund um die Uhr, mit wenigen Klicks und ganz unabhängig von den Arbeitszeiten der Beschäftigten unseres Klinikums ihren Termin reservieren.“

Patienten des Klinikums Wolfsburg müssen sich einmal anmelden

Voraussetzung sei, dass sich die Patienten einmal kostenlos für das Portal des Klinikums registrieren. Mit ihren Zugangsdaten hätten sie dann nicht nur die Möglichkeit, Termine anzufragen, sie können ihre Termine auch eigenständig verwalten und bei Bedarf auch mit nur einem Klick absagen. Über das Portal könnten auch bereits im Vorfeld des Termins Dokumente übermittelt werden.

Digitales Angebot soll Fachkräfte des Klinikums Wolfsburg entlasten

Bei der Einführung dieses neuen digitalen Angebots arbeitet das Klinikum Wolfsburg mit der Dedalus HealthCare GmbH zusammen, die die erforderliche Software programmiere. „Gemeinsam mit unserem Partner ist es für uns wichtig, nicht nur die Patientenversorgung zu verbessern, sondern auch unsere medizinischen Fachkräfte nachhaltig zu entlasten“, sagt Klinikumsdirektor André Koch. „Das erreichen wir mit diesem Schritt. Unsere Kolleginnen und Kollegen müssen künftig weniger Abstimmungen am Telefon führen, sie haben mehr Zeit für andere Patientenanfragen.“

Die Online-Terminbuchung ist der erste digitale Dienst, den das Klinikum Wolfsburg über dieses neue Portal anbietet, heißt es in der Mitteilung. Künftig sollen sich hierüber die Klinik, Patienten und Zuweiser komplett austauschen: von der Terminvereinbarung, über die vorstationäre Aufnahme, die Behandlung bis zur Entlassung und die ambulante Weiterbehandlung bei niedergelassenen Haus- und Fachärzten.

