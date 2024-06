Wolfsburg. Die neue Veranstaltung steigt nach den Sommerferien in Wolfsburg. Gefeiert wird gleich drei Tage lang. Das ist geplant.

Arm an Veranstaltungen ist der Wolfsburger Allerpark nicht gerade. Mitten im Sommer kommt nun ein neues Event hinzu, das im August gefeiert wird. Das Seefest verspricht drei Tage Party am Allersee bei freiem Eintritt.

„Erlebt eine geile Party mit 89.0 RTL in Wolfsburg am Allersee“, kündigen die Veranstalter auf der Seefest-Homepage an. Geplant ist die Event-Premiere, wenn die VW-Werksferien und die Sommerferien vorbei sind: von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. August. Als Highlights werden Kinderland, Streetfood, Venga-Venga-Show und Strandbühne genannt.

Radiosender 89.0 RTL feiert Seefest am Wolfsburger Allersee

Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit der Eröffnungsfeier, dazu werden Wolfsbuger Persönlichkeiten sowie Vertreter der Stadt erwartet. Dann starten auch das Kinderland und das Streetfood-Fest. Ab 17.30 Uhr geht es weiter mit Kultur, lokale Künstler präsentieren ein abwechslungsreiches Programm auf drei Bühnen. Ab 19 Uhr präsentiert der Radiosender 89.0 RTL dann eine Mega-Party mit den DJs Chriz Rock und Stevie T., Schluss sein soll erst um Mitternacht.

Frühschoppen am See ist am Samstag ab 14 Uhr angesagt, dazu spielt die Big Band Tappenbeck. Um 16 Uhr beginnt das Kulturprogramm mit lokalen Künstlern und Vereinen. Und um 19 Uhr steigt die 90/2000er-Show, präsentiert von der „Venga Venga Crew“. Zusätzlich ist ein Liveact der 90er geplant. „Musik, Tanz und Unterhaltung im Stil der Zweitausender und Neunziger“ verspricht 89.0 RTL, und zwar wieder bis Mitternacht.

Auch interessant

Drei Tage Party mit Kinderland und Streetfood-Festival im Allerpark

Sogar schon um 11 Uhr startet der dritte Seefest-Tag am Sonntag: Dann beginnen ein Yoga-Kurs für alle Altersgruppen, ein Gottesdienst im Freien und eine Ausstellung des 1. Käfer-Clubs Wolfsburg. Weiter geht es um 12 Uhr mit „Picknick im Park“ und Live-Musik im Hintergrund; Familien und andere Teilnehmer sollten Decken und Handtücher mitbringen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um 13 Uhr starten kostenlose Sportkurse, ab 14 Uhr gibt‘s Kinderprogramm mit Kinderdisco, Mini-Playback-Show und vielen weiteren Aktionen. Mit einer gemeinsamen Müllsammelaktion rund um den See von 17 bis 18 Uhr sowie Info-Ständen zu Umweltschutz-Themen geht das Seefest zu Ende.

Weitere Informationen zum Seefest gibt es im Internet unter www.seefest-allersee.de.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red/cc