Wolfsburg. Der Innovationsfonds soll helfen, Ideen und Projekte zur Marktreife zu führen. Einige wurden jetzt in Wolfsburg ausgezeichnet.

15 Jahre Innovationsfonds II (IF2), rund 140 geförderte Geschäftsmodelle, über 800 gesicherte Arbeitsplätze und Preisverleihung für vier herausragende Förderprojekte: Im Markenhochhaus von Volkswagen fand kürzlich die Ehrung für die besten innovativen Geschäftsmodelle in den Kategorien „Wirtschaftlichkeit“, „Beschäftigungssicherung“, „Nachhaltigkeit“ und „Transformation“ statt.

Zum zweiten Mal nach 2017 wurden damit Innovationen aus dem Fonds geehrt. Die Bandbreite der seit 2009 unterstützten Geschäftsfelder deckt einiges ab. Gefördert wird in zwei unterschiedlichen Programmen: Im sogenannten Classic-Programm erhalten strategische Themen aus Fachbereichen und im Intrapreneurship (steht für Unternehmertum) innovative Geschäftsideen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unterstützung – der Innovationsfonds II ist Partner für die Finanzierung strategischer Themen in der frühen, oftmals noch risikoreichen Phase.

Es gibt Geld, um die Geschäftsideen zu entwickeln

Der Innovationsfonds II wurde durch den Zukunftstarifvertrag zwischen der Volkswagen AG und der IG Metall ins Leben gerufen. Er fördert neue und innovative Geschäftsmodelle aus zukunftsorientierten Themenfeldern. Im Fokus des Innovationsfonds II stehen die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und eine nachhaltige Beschäftigungssicherung innerhalb der Volkswagen AG. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen die Möglichkeit, wie Unternehmer zu handeln und eine Geschäftsidee zu realisieren. Dabei kann das Projekt entweder in einem Fachbereich starten und dort verbleiben oder in einem anderen Fachbereich innerhalb des Konzerns oder im Rahmen einer Ausgründung weitergeführt werden.

Interessant ist der Ansatz im Bereich Nachhaltigkeit. Unter dem Label „zweitwerk“ wird nicht genutztes Material aus der Produktion wiederverwendet, um Design- und Lifestyleobjekte, wie beispielsweise Kerzenständer aus Achshülsen, zu produzieren und zu verkaufen. Die preisgekrönte Idee hatten Robin Roessler, Lilly Gatz und Maya Luise Gauer. Zu den Produkten heißt es auf der Homepage: „Zweitwerk formt Designobjekte aus Materialien, die in der Automobilindustrie als Ausschuss anfallen, jedoch makellos sind. Die Bauteile werden aufgewertet, um ihre außergewöhnliche Qualität erkennbar werden zu lassen, und machen sie zu einzigartigen Designobjekten für dein Zuhause.“

Neue Aufgaben für Work2Work-Beschäftigte bei VW

Dichter am Volkswagen-Kerngeschäft angelehnt sind die Projekte aus dem Bereich Classic. Im Bereich Wirtschaftlichkeit wurde das Vorlogistik-Kostenmanagement ausgezeichnet. Dabei geht es um den Aufbau eines eigenen Kompetenzcenters zur Optimierung der Vorlogistikkosten. Das sorgt für Einsparpotentiale durch reduzierte Transportverpackungen, LKW-Ladungen und verbesserte Vertragskonditionen. Initiiert haben es Florian Kleen, Gökhan Ayyildiz, Ingo Steffens und Therese Charlott Meyer.

Ein Beitrag zur Beschäftigungssicherung ist das Projekt Labelstreet. Auf Bild- und Videomaterial werden Objekte für den KI-Einsatz digital beschriftet, sodass sie immer besser erkannt werden. Im Team sind zahlreiche Work2Work-Beschäftigte, wodurch Wertschätzung durch eine Zukunftsperspektive gegeben und die Arbeitskraft, etwa nach Krankheit, wieder einsetzbar wird. Die Idee stammt von Giancarlo Utzeri, Anne-Kathrin Thau und Tanja Tomas.

Ein Beitrag „zur Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens“

Eine Ausnahme bildete der „Sonder-Award Transformation“: Das „Kompetenz-Center Leistungselektronik“ erreichte einen Start-Ziel-Sieg, da es einen außerordentlichen Mehrwert zur Transformation leistet. Ziel ist der Aufbau neuer Kompetenzen und die Entwicklung neuer Produkte in der Leistungselektronik. Neben Dirk Große-Loheide, Mitglied der Erweiterten Konzernleitung, Vorstand Beschaffung Marke Volkswagen und Leitung IF2, und Jürgen Mahnkopf, stellvertretender Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrats und Leitung IF2, übergaben Arne Meiswinkel, Vorstand Personal Marke Volkswagen, Christian Vollmer, Mitglied der Erweiterten Konzernleitung und Vorstand Produktion und Logistik Marke Volkswagen, sowie Kai Grünitz, Vorstand Technische Entwicklung Marke Volkswagen, die Trophäen.

Betriebsratsvize Mahnkopf wird in einer VW-Mitteilung so zitiert: „Mich beeindruckt, was unsere Kolleginnen und Kollegen in den geehrten Geschäftsmodellen in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben. Es zeigt auch, dass unsere Kolleginnen und Kollegen innovative Ideen mit ihrem Expertenwissen erfolgreich entwickeln und vorantreiben. Mit ihrer Motivation, Expertise und ihrem Engagement leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens.“

