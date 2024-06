Wolfsburg. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei: Der Mann soll unsicher gefahren sein und beim Einparken ein weiteres Auto touchiert haben.

Ein Zeuge hat sich am Samstagmittag gegen 12 Uhr bei der Polizei in Wolfsburg gemeldet: Ein Golf-Fahrer sei ihm durch seine unsichere Fahrweise in der Windmühlenbreite aufgefallen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Vor Ort gab der Zeuge außerdem an, dass der Fahrer beim Einparken gegen ein anderes Fahrzeug gefahren und dann weggegangen sei. Die Beamten konnten jedoch keine Unfallspuren an den beiden Autos feststellen.

Der 70 Jahre alte Eigentümer des Golfs kam daraufhin ebenfalls hinzu. Er war augenscheinlich stark angetrunken, schwankte beim Gehen und sprach verwaschen. Er gab zu, dass er seit dem Vortag Alkohol getrunken habe und vor Kurzem mit dem Auto gefahren sei.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Daraufhin ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Beamten leiteten außerdem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 70-jährigen Wolfsburger ein.

Welche Konsequenzen haben Fahrten ab 1,1 Promille? Fahrten mit einem Alkoholgehalt im Blut ab 1,1 Promille sind grundsätzlich strafbar. Egal ob es zum Unfall kommt oder nicht, müssen Fahrerinnen und Fahrer mit drei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg, einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und einem Führerscheinentzug von mindestens sechs Monaten bis 5 Jahren rechnen. In schweren Fällen ist ein lebenslänglicher Führerscheinentzug möglich. Zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) müssen Personen, die mit mindestens 1,6 Promille unterwegs sind oder bei denen der Verdacht naheliegt, dass sie in Zukunft wieder alkoholisiert am Steuer sitzen werden. Das ist etwa der Fall, wenn sie trotz des erhöhten Alkoholgehalts relativ nüchtern wirken – dies deutet auf eine Gewöhnung und somit regelmäßigen Konsum hin. Wer mehrfach mit mehr als 0,5 Promille am Steuer erwischt wird, muss sich ebenfalls einem Gutachten unterziehen. Letztlich entscheidet eine angeordnete Blutalkoholkontrolle, welche Bußen gelten. Ein Atemalkoholtest gilt lediglich als Indikator der Schwere. Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog, Stand: 1. September 2023

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red