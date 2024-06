Wolfsburg. Am Samstagmittag sperrte die Polizei Teile des Südkopfs kurzzeitig, die Feuerwehr rückte aus. Was war los? Wir klären auf.

Hat es am Samstagmittag am Südkopf in der Wolfsburger Innenstadt gebrannt? Diese Frage stellen sich einige Facebook-Nutzer in der Gruppe „Wer, wo, was in Wolfsburg“ . In einem Beitrag ist von Rauchentwicklung die Rede.

Gegen 13.30 Uhr hat es in der Tat einen Feuerwehreinsatz gegeben. Die Polizei sperrte die Straßen rund um den Südkopf teilweise ab. Die Feuerwehr rückte aus und fuhr mit der Drehleiter zur Gebäude-Fassade am Westeingang der Museums-Arcaden, wie das Südkopf-Center jetzt heißt, hoch.

Feuerwehr rückt wegen eines technischen Defekts aus

Der Einsatz war jedoch schnell wieder beendet. Nach Informationen unserer Zeitung hat es zum Glück keinen Brand gegeben, sondern lediglich einen technischen Defekt. Ob dieser für eine Rauchentwicklung verantwortlich war, ist noch unklar.

Wir aktualisieren diesen Artikel.

