Wolfsburg. VW ist ein internationales Unternehmen mit Beschäftigten aus vielen Ländern. Die fiebern bei der EM mit ihren Nationalmannschaften.

Am Sonntag startet auch die niederländische Fußball-Nationalmannschaft in die Europameisterschaft. Das in Wolfsburg logierende Oranje-Team trifft in Hamburg auf Polen. Für einen VW-Mitarbeiter gab es schon vorab etwas zu feiern.

Für Richard van Tatenhove war es ein ganz besonderer Tag: Der niederländische Mitarbeiter aus der Konzernlogistik begrüßte am Donnerstag „seine“ Nationalmannschaft in Wolfsburg, die hier jüngst ihr Trainingslager für die Fußball-Europameisterschaft bezogen hatte. Am Rande eines Medientermins in der Autostadt traf er mehrere Spieler der „Elftal“ und wünschte ihnen alles Gute für das Turnier.

„Es war sehr cool, die Spieler aus nächster Nähe zu erleben und locker mit ihnen zu sprechen“, sagte Richard van Tatenhove, der auf Einladung der Sportkommunikation am sogenannten Media Day teilnahm – und mit seinen Idolen ins Gespräch kam. Etwa mit Jeremie Frimpong, der in der jüngst abgelaufenen Bundesligasaison Meister und Pokalsieger mit Bayer Leverkusen wurde. „Ein total lockerer Typ, mit dem ich mich länger unterhalten habe“, sagte er.

„Die letzten Testspiele haben mich total überzeugt“

Darüber hinaus traf er auch Spieler wie Nathan Ake (Manchester City) oder Stefan de Vrij (Inter Mailand). „Alle waren sehr entspannt, das war ein sehr schöner Termin. Vielen Dank noch mal an die Sportkommunikation.“ Dabei zeigte er sich auch zuversichtlich, dass es seine Landsleute weit bringen können. „Trotz vieler Verletzungsausfälle denke ich, dass wir eine starke Mannschaft haben. Die letzten Testspiele haben mich total überzeugt. Der Titel ist möglich“, sagte er. Und denkt dabei an ein gutes Omen. Denn bei der letzten Europameisterschaft in Deutschland triumphierte 1988: die Niederlande.

Allerdings hat die „Elftal“ eine starke Vorrundengruppe: Nach dem Auftaktspiel am Sonntag gegen Polen trifft sie auf Mitfavorit Frankreich (21. Juni) und Österreich (25. Juni). Van Tatenhove: „Das wird nicht leicht, aber ich bin guter Hoffnung. Ich habe ihnen auf jeden Fall viel Glück gewünscht.“

red

