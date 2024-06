Wolfsburg. Die Bahnstrecke zwischen Wolfsburg und Magdeburg ist beschädigt. Bis wohin man nun noch mit dem Zug kommt und welche Alternativen es gibt.

Der Bahnverkehr zwischen Wolfsburg und Magdeburg ist seit Donnerstagabend eingeschränkt. Da der Bahnübergang in Meitzendorf in Sachsen-Anhalt durch einen Tieflader schwer beschädigt wurde und die Gleise dort erneuert werden müssen, ist bis auf Weiteres kein Zugverkehr zwischen Magdeburg Hbf und Haldensleben möglich, erklärt das Verkehrsunternehmen Abellio.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Betroffen sind die Züge der Regionalexpresslinie RE 6 und der Regionalbahnlinie RB 36, die beide zwischen Wolfsburg und Magdeburg verkehren. Derzeit enden und beginnen die Züge dieser Linien in Haldensleben. Wie lange die Bauarbeiten noch andauern, ist derzeit nicht absehbar. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist angefragt. Reisende zwischen Magdeburg und Wolfsburg können außerdem auf den Fernverkehr oder alternative Verbindungen über Braunschweig oder Stendal ausweichen. Weitere Informationen zu den Fahrplanänderungen gibt es unter anderem in der DB-App, an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline 0800 2235546.

res

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: