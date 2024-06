Wolfsburg. Ein Hund zwang den Radfahrer in Wolfsburg zur Vollbremsung. Der Halter reagierte bei einer anschließenden Konfrontation aggressiv.

Einem Fahrradfahrer in Wolfsburg ins Gesicht geschlagen hat am Donnerstagnachmittag ein unbekannter Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer zuvor gegen 13.30 Uhr mit auf dem Radweg an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Vor einem Geschäft musste er eine Vollbremsung machen, da ein kleiner Hund vor sein Fahrrad lief, informiert die Polizei.

Als der Wolfsburger den Hundehalter ansprechen wollte, soll dieser ihm unvermittelt mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben, teilen die Beamten weiter mit. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Hundehalter ging weiter in Richtung Siegfried-Ehlers-Straße. Der Radfahrer erstattete Anzeige.

So wird der aggressive Hundehalter aus Wolfsburg beschrieben:

Die Polizei sucht nun nach dem Hundehalter. Dieser soll etwa 1,85 Meter groß sein, eine kräftige Statur haben und dem europäischen Phänotyp entsprechen. Er soll schulterlange dunkle Haare gehabt haben, die zu zwei Zöpfen gebunden waren und einen Jogginganzug getragen haben. Der Hund wird als klein, zottelig und schwarz-weiß beschrieben. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten mit Hund geben können, bittet die Polizei, unter der Telefonnummer 05361 46460 zu melden.

red

