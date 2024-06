Wolfsburg. Der Winter ist lange vorbei, trotzdem werden Autofahrer auf vielen Straßen heftig durchgerüttelt. Die Stadt kommt nicht hinterher.

Nanu – der Winter ist doch lange vorbei! Trotzdem kommt es einem als Autofahrer in Wolfsburg an vielen Stellen im Stadtgebiet so vor, als ob sich Schnee und Eis gerade erst verzogen hätten. Auf manchen Strecken wimmelt es nur so vor Schlaglöchern und ähnlichen üblicherweise wetterbedingten Fahrbahnschäden. An einer Stelle nahe der Autobahn 39 ist es besonders heftig.

Im Winter ist die Sache klar: Wenn Schnee und Frost die Fahrbahnen aufbrechen lassen und sich Schlaglöcher auftun, bleibt den Straßenmeistereien von Stadt, Land und Bund gar nichts anderes übrig, als Straßentrupps loszuschicken, die die Löcher notdürftig flicken. Dazu werden sie mit Kaltmischgut aufgefüllt, das sich auch bei winterlichen Temperaturen verarbeiten lässt. Doch die Not-Asphaltierung hält nicht lange.

Die Stellfelder Straße in Sandkamp ist ein Fall für eine Generalsanierung. Schlaglöcher & Co. hat die Stadt nur notdürftig geflickt und Warnbaken aufgestellt. © regios24 | Sebastian Priebe

Krasse Schlaglöcher unter der A 39 in Wolfsburg

Aber im Heißeinbau vernünftig ausbessern lassen sich die Straßenschäden erst, wenn die Temperaturen wieder deutlich steigen. Nun ist der Winter aber lange vorbei – und trotzdem sind die Schäden auf den üblichen verdächtigen Strecken längst nicht alle beseitigt.

Ein krasser Fall ist der Übergang von der Erich-Netzeband-Straße zur Frankfurter Straße an der Autobahn-Anschlussstelle Fallersleben in Richtung Westhagen/Mörse. In der Rechtskurve der Autobahn-Abfahrt ist es kaum möglich, den Schlaglöchern auszuweichen. Wie unsere Zeitung erfuhr, kam es an der gefährlichen Stelle im vergangenen Winter zu mindestens zwei Verkehrsunfällen. Offenbar blieb es bei Blechschäden ohne Fremdbeteiligung oder einem Riesen-Schreck für die Verkehrsteilnehmer, weshalb die Polizei vermutlich gar nicht eingeschaltet wurde. Aber es zeigt, wie hoch das Gefahrenpotenzial ist.

In beiden Fällen verunfallten Autofahrer genau dort, wo mehrere teils sehr große und tiefe Löcher in der Fahrbahn auch aktuell dafür sorgen, dass es einem in der Rechtskurve auf die Frankfurter Straße fast das Auto versetzt. Mindestens aber rumpelt es bedenklich, zumal sich das total ramponierte Fahrbahnstück schlecht umfahren lässt.

Ein spezieller Fall ist die Stellfelder Straße. Für die Sandkämper Hauptstraße ist die Grundsanierung und Neugestaltung beschlossene Sache, zumindest planerisch schon. Daher nimmt die Stadt trotz deutlicher Schäden nur noch allernotdürftigste Ausbesserungen vor – obwohl es tatsächlich noch ein bis zwei Jahre dauern kann, bis die Straßensanierung beginnt!

Aber nicht nur das: Wegen der Straßenschäden hatte der Ortsrat Kästorf/Sandkamp einstimmig beantragt, dass auf der Ortsdurchfahrt direkt vor den Toren des VW-Werks Tempo 30 ausgeschildert wird, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die Lärmbelastung für die Anwohner zu verringern, wie Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo unserer Zeitung sagte.

So übel sah es noch Ende April auf der Landesstraße 290 bei Reislingen aus. (Archiv) © regios24 | Darius Simka

Häufung von Fahrbahnschäden auf dem Berliner Ring

In einer Stellungnahme der Verkehrsbehörde an den Ortsrat heißt es nun, dass es im März eine Ortsbegehung gab. „Hierbei wurde gemeinsam mit dem Straßenbaulastträger festgestellt, dass die genannten Straßenschäden und Schlaglöcher bereits durch den Straßenbaulastträger auf der gesamten Strecke der Stellfelder Straße ausreichend ausgebessert wurden, sodass die allgemeine Verkehrssicherheit gegeben ist.“ Das sieht der Ortsbürgermeister aber anders.

Was die Gesamt-Lage an der Schlagloch-Front betrifft, hieß es aus der Stadt-Pressestelle zunächst, dass man nicht nach Winter- und Sommerschäden unterscheide, weil sich die Ursache zeitlich häufig nicht exakt bestimmen lasse. „Aktuell zeigen sich die Schäden in zahlreichen Straßen und im gesamten Stadtgebiet verteilt. Schwerpunkte bilden jedoch die viel befahrenen Straßen, wie zum Beispiel der Berliner Ring“, teilte Pressereferent Bernd Dukiewitz mit.

Straßen, die schon in der Grundsubstanz geschädigt sind, wie die Stellfelder Straße oder der Alexanderberg, würden provisorisch bis zur Grundsanierung verkehrssicher ausgebessert, wurde erklärt.

Doch die Stadt kommt nicht mehr hinterher: „Generell werden durch die begrenzte personelle und finanzielle Ressource weniger grundhafte Erneuerungen durchgeführt, als gemessen am Zustand der Wolfsburger Straßen notwendig wären. Daher kann die laufende Unterhaltung inzwischen nicht mehr alle Schäden zeitnah beheben“, räumte Dukiewitz ein. Dennoch seien für Sommer größere Baumaßnahmen geplant.

Die Beseitigung der laufenden Schäden übernimmt nach seinen Angaben der überwiegende Teil der städtischen Straßenwärter*innen. „Bei der Abarbeitung der Schäden werden vorrangig die bearbeitet, die gegebenenfalls die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.“

Heftig sind die Straßenschäden durch XXL-Schlaglöcher auch auf der Landesstraße 290 südlich von Vorsfelde im Bereich Reislingen. Für diese Strecke ist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel zuständig. „Wir würden sie gern 2024 noch sanieren, sie braucht eine neue Fahrbahndecke und hat hohe Priorität“, hatte Behördenleiter Michael Peuke im April festgestellt. „Ob wir dieses Jahr die Haushaltsmittel haben werden, ist aber fraglich.“

