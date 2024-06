Wolfsburg. Das 7. Regionale Musikfest steigt in der Wolfsburger Innenstadt und am Schloss. Auf diese Musik dürfen sich die Besucher freuen.

„Ohren auf – so klingt die Region“ – unter diesem Motto finden am Samstag, 15. Juni, in Wolfsburg mehr als 200 Konzerte auf 30 Bühnen statt. Beim 7. Regionalen Musikfest gibt es außerdem zahlreiche Workshops, Mitmachaktionen sowie Vernetzungs- und Informationsmöglichkeiten.

Mehr als 2000 Musikerinnen und Musiker aus dem gesamten Braunschweiger Land sind dabei und präsentieren von 10 bis 23 Uhr Musik aus nahezu allen Stilrichtungen in der Wolfsburger Innenstadt und am Schloss Wolfsburg, teilt die Kontaktstelle Musik Region Braunschweig mit. Aus Wolfsburg komme ein Drittel der Musikgruppen. Die Musikschule der Stadt Wolfsburg ist mit allen Ensembles vertreten. Der Eintritt ist frei.

Mehr als 2000 Musiker zeigen in Wolfsburg ihr Können

Das 7. Regionale Musikfest vereint Amateur- und Profimusiker, Solokünstler und Ensembles, Jung und Alt. Es präsentiert die ganze Bandbreite der musikalischen Landschaft und verwandelt für einen Tag die gesamte Wolfsburger Innenstadt in einen großen Konzertsaal, in dem die Besucher eine abwechslungsreiche Mischung aus Rock, Pop, Rap, Metal, Schlagern, Jazz und Blues von regionalen Bands, Vokalmusik von Kinder- und Traditionschören, Instrumentalmusik von Kammermusikensembles und großen Orchestern, Blasmusik von Bläserensembles und Big Bands, Trommelrhythmen und Weltmusik zu hören bekommen.

Die Wolfsburger Bigband hat beim 7. Regionalen Musikfest auch einen Auftritt. © Kontaktstelle Musik Region Braunschweig | STEFAN KRIEGER

Großes Musikfest beginnt am 15. Juni um 10 Uhr im Wolfsburger Schloss

Das Programm startet um 10 Uhr im Wolfsburger Schloss. Von 11 bis 22 Uhr werden die Bühnen in der Innenstadt bespielt. Entlang der Porschestraße erklingt Musik vom Phaeno bis zum Scharoun-Theater. Auch das Planetarium, das Kunstmuseum, das Hallenbad, die Neue Schule, die Bürgerhalle im Rathaus sowie die Christus- und St. Christophoruskirche sind als Spielorte beteiligt.

Musikschulorchesters tritt mit Philharmonic Volkswagen Orchestra auf

Einer der Programm-Höhepunkte soll der Auftritt des Musikschulorchesters der Stadt Wolfsburg in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Philharmonic Volkswagen Orchestra werden. Los geht es um 20.30 Uhr auf der großen Bühne im Scharoun-Theater. Das Musikfest endet um 23 Uhr im Hallenbad, wo im Anschluss alle Mitwirkenden zur After-Show-Party eingeladen sind.

Neu in diesem Jahr ist der Musikfest-Stempelpass. Dieser ist am Veranstaltungstag an allen Spielstätten erhältlich. Wer einen Großteil der Spielorte besucht, kann sich auf attraktive Preise freuen, verspricht der Veranstalter.

red