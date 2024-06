Wolfsburg. Im Stadtteil Detmerode wurde am Samstag ein Fahrzeug mit Farbe besprüht. So hoch ist der Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter sprühten in der Nacht zum Samstag schwarze Farbe auf ein geparktes Fahrzeug. Der 82-jährige Halter des VW T-Roc entdeckte laut Polizei am Samstagmorgen die Beschädigungen an seinem Fahrzeug an der Lutonstraße in Detmerode und stellte fest, dass ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden war. Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen unter der Telefonnummer: (05361) 46460.

red