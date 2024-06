Besondere Inszenierung ab Mittwochabend: An fünf Tagen werden die Schornsteine des VW-Kraftwerks in Wolfsburg besonders angestrahlt. Der Grund.

Zum Start der neuesten Live-Action Original Serie von Lucasfilm „Star Wars: The Acolyte“ auf Disney+ werden in Wolfsburg vom heutigen Mittwoch, 5. Juni, bis zum Sonntag, 9. Juni, die vier 125 Meter hohen Schornsteine des Volkswagen-Kraftwerks als überdimensionale Lichtschwerter inszeniert. Besucher, die am Samstag, 8. Juni, in der Autostadt sind, können um 18 Uhr die ersten beiden Folgen von „Star Wars: The Acolyte“ im Themenkino des Konzern-Forums sehen, teilt die Autostadt mit. Der Eintritt ist frei, Plätze können ab sofort über den Ticketshop der Autostadt gebucht werden. Lucasfilm und Volkswagen sind langjährig und über drei Marketingpartnerschaften hinweg miteinander verbunden: Star Wars I Obi-Wan Kenobi x Volkswagen ID.Buzz (2022), Star Wars I Andor x Volkswagen ID.4 (2023) und Star Wars I Mandalorian x Volkswagen ID.Family (2024).

