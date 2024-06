Wolfsburg. In Wolfsburg wartet die Pirateninsel mit bunten Springburgen und Modulen auf kleine Landratten. So gibt es vergünstigten Eintritt.

In diesem Jahr präsentiert der sogenannte „Happy Family Day“ auf dem Detmeroder Markt in Wolfsburg die Pirateninsel für alle kleinen Landratten und Nachwuchspiraten. Hier will die große Anzahl von bunten Springburgen und Modulen aus dem Piratenkinderland-Bestand in einer großartigen neuen Zusammenstellung erobert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das erwartet die Besucher

Die Besucher können viele Hüpfburgen und eine Kleinkinder-Ecke auf der Pirateninsel erwarten. Im Biergarten-Bereich, der laut Pressemitteilung Schatten bietet, gibt es Speisen und Getränke.

Ab wann der Hüpfburgen-Spaß startet

Vom 14. bis 30. Juni ist täglich in der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Sonntags ist im Zeitfenster von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Montags ist geschlossen. Veranstaltungsort ist der Detmeroder Markt (Marignanestraße) in Wolfsburg.

Viele Attraktionen warten auf die kleinen Besucher. © FMN | Omky Photografie

Das kostet der Eintritt

Die Preise für eine Tageskarte betragen für Kinder ab 100 Zentimetern oder ab dem dritten Lebensjahr 9 Euro. Kinder unter 100 Zentimeter zahlen 5 Euro und Erwachsene 3 Euro. Kleinkinder unter einem Jahr haben freien Eintritt. Kinder unter zehn Jahren erhalten nur unter Beisein einer erwachsenen Begleitperson Zutritt.

So können Kinder vergünstigten Eintritt erhalten

Bei Vorlage eines Gutscheines, der auf der Internetseite ausgedruckt werden kann, kann ein Kind ab dem dritten Lebensjahr an einem Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag 1 Euro Rabatt auf den Eintrittspreis erhalten.

An diesen Tagen können Erwachsene sparen

Freitags sind Happy-Family-Day-Aktionstage im Spieleparadies. Das bedeutet, dass jeder Erwachsene in Begleitung eines voll zahlenden Kindes freien Eintritt erhält. Auch jeden Sonntag in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr erhalten Erwachsene unter Begleitung eines voll zahlenden Kindes freien Eintritt.

Tickets sind nur an der Tageskasse erhältlich. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.happy-family-day.com. Die Info-Telefonnummer lautet (0152) 33960577.

