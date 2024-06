Wolfsburg. Ein Stück Himmelsgeschichte: Der Havelland-Meteorit ist ab Juni im Wolfsburger Planetarium in einer Ausstellung zu sehen.

Der Havelland-Meteorit wird als Glücksfall für die Meteoritenforschung bezeichnet, so heißt es in der Pressemitteilung. Nun wird er im Wolfsburger Planetarium zu sehen sein.

Die Geschichte des Havelland-Meteoriten

Am 21. Januar dieses Jahres, in den frühen Morgenstunden gegen 1.32 Uhr blitzte, für wenige Sekunden weithin sichtbar – auch in Wolfsburg! –, ein heller Feuerball am Himmel auf. Schnell stellte sich heraus, dass ein Meteorit über den Äckern Brandenburgs niedergegangen war.

Mehrere Bruchstücke davon konnten von Sammlern und Experten in den folgenden Tagen gefunden und zur näheren wissenschaftlichen Untersuchung sichergestellt werden. Die Ergebnisse sorgten gemäß Pressemitteilung für Begeisterung unter Meteoriten-Fans. Bei den gefundenen Bruchstücken handele es sich nämlich um eine sehr seltene Meteoriten-Art.

Eines dieser besonderen Fundstücke wird nun im Planetarium Wolfsburg ausgestellt. Andreas Möller vom Arbeitskreis Meteore e.V. hat dieses Bröckchen „Himmelsgestein“ gefunden und stellt es dem Planetarium als Leihgabe zur Verfügung.

Auch das Wolfsburger Planetarium war am Fund beteiligt

„Wir haben uns riesig gefreut, als Herr Möller uns das Angebot machte, ein Stück vom Havelland-Meteoriten bei uns auszustellen“, sagt Julia Lanz-Kröchert, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Planetariums. „Tatsächlich waren wir nämlich am Fund dieses besonderen Meteoriten beteiligt.“

Auf dem Dach des Planetariums, so erklärt Frau Lanz-Kröchert, befindet sich eine sogenannte Feuerkugelkamera. Die „AllSky7-Kamera“ ist Teil eines europaweiten Kamera-Netzwerkes zur Überwachung des (Nacht-)Himmels. Am 21. Januar beobachtete sie auch den Fall des Havelland-Meteoriten.

Dank der Aufzeichnungen der Wolfsburger Kamera und anderen Kameras des Netzwerkes konnte fast punktgenau berechnet werden, wo der Meteorit niedergegangen war. Die kleine Ausstellung wird am 8. Juni um 18 Uhr im Foyer des Planetariums unter Anwesenheit des Finders und Leihgebers Andreas Möller mit einer kleinen Präsentation eröffnet. Ab dann kann das besondere Stück ein Jahr im Planetarium bewundert werden.

So können sich Tickets reserviert werden

Die Veranstaltung ist kostenlos und findet im Planetarium Wolfsburg statt. Reservierung unter (05361) 8999320, auch im Internet unter www.planetarium-wolfsburg.de.

red